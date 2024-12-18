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Чому Путін приховує участь солдатів КНДР в бойових діях на Курщині: пояснення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чому Путін приховує участь солдатів КНДР в бойових діях на Курщині: пояснення ISW
Росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу
фото з відкритих джерел

Кремль, ймовірно, і надалі уникатиме повідомлень про розгортання північнокорейський сил

Росія, ймовірно, і надалі уникатиме інформації про участь солдатів КНДР у бойових діях в Курській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив 16 грудня, що північнокорейські сили беруть участь у боях і зазнають втрат у Курській області. За його словами, за останні кілька днів до цього Сполучені Штати спостерігали переміщення солдатів КНДР з «других ліній» у Курському регіоні на лінію фронту.

Крім того, представник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер теж заявив, що під час бойових дій у Курській області було вбито або поранено північнокорейських військовослужбовців. Однак він не уточнив, про яку кількість йде мова.

Також це підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що росіяни намагаються приховати втрати північнокорейського особового складу, а також спалюють обличчя вбитих солдатів, щоб приховати їхню присутність у Росії.

«Українські військові посадові особи та джерела в розвідці раніше зазначали, що російські військові намагалися замаскувати північнокорейських солдатів під російські сили з Республіки Бурятія», – йдеться у звіті.

У підсумку аналітики дійшли висновку, що Кремль, ймовірно, і надалі уникатиме повідомлень про розгортання північнокорейський сил.

«Оскільки це буде мовчазне визнання того, що Росії потрібні іноземні війська для повернення своєї території, і знецінить заяви Путіна про те, що операція ЗСУ в Курській області призвела до високих показників вербування росіянами», – додали в Інституті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

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Теги: Північна Корея Курщина ISW путін війна окупанти росія

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