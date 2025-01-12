Українські війська просунулися на Курщині – карти ISW

Російські війська мають успіх Донеччині

Українські війська просунулися в Курській області, російські війська захопили Григорівку на Донеччині. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Українські сили просунулися до головного виступу в Курській області на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в північних Погребках (на північний захід від Суджі). Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 3,25 кілометра вглиб у Руське Поріччя (на північ від Суджі), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Інший мілблогер стверджував, що ще занадто рано оцінювати, що російські війська захопили Махнівку (на південний схід від Суджі), оскільки українські війська частково відновили позиції в північній частині населеного пункту. Російські джерела стверджували, що бої тривали на північ від Суджі біля Черкаського Поріччя та Руського Поріччя; на північний схід від Суджі біля Погребків; і на південний схід від Суджі біля Махнівки. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували в Махнівці та поблизу Погребків. Російські джерела відзначили, що погодні умови в Курській області покращуються для операцій безпілотників, але земля все ще брудна, тому нова фаза російських наступальних операцій може початися незабаром, коли земля знову замерзне.

Луганщина

Російські війська продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Колишній представник народної міліції «ЛНР» підполковник Андрій Марочко заявив, що російські війська просунулися на північ від Куп’янська в Дворічній і що українські сили контратакують. Однак ISW не знайшло підтвердження цього. 10 і 11 січня російські війська наступали на північ від Куп’янська в районі Голубівки, на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та Кучерівки та на південний схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки.

Донеччина

Російські війська здійснили наземні атаки поблизу Григорівки та Білогорівки (обидві на північний схід від Сіверська), але не просунулися. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 11 січня заявив, що російські війська захопили Григорівку. ISW оцінює, що це сталося більше 24 годин тому.

Російські війська продовжували наступальні дії на Часів Ярському напрямку, але підтвердженого просування не зробили. Російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися по вулиці Добролюбова на північному заході Часового Яру. Однак ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 10 і 11 січня російські війська наступали в межах Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. Російський мілблогер заявив, що російські війська займають близько 20 відсотків вогнетривкого заводу в центрі Часів Яр, але їм важко просуватися, оскільки українські сили обладнали свої оборонні позиції. Мілблогер стверджував, що російські війська в обхід вогнетривкого заводу займають мікрорайон Північний (північний Часів Яр) і залізничну станцію, щоб перервати українські наземні шляхи сполучення. Інший російський мілблогер заявив, що російські війська продовжують атакувати південний Часів Яр, щоб обійти центральну частину населеного пункту та спробувати його оточити.

Російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але не просунулися. 11 січня російські спецслужби заявили, що російські війська очистили Торецьк і що в населеному пункті залишаються лише окремі осередки українських сил. 10 січня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися в південній Петрівці. Однак ISW не знайшло підтвердження цього. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Торецька, на північ від Торецька в районі Диліївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки. Повідомляється, що оператори безпілотників російського 80-го окремого розвідувального батальйону «Спарта» (51-а ОДА) продовжують наносити удари по українських силах поблизу Торецька, а підрозділи 109-го мотострілецького полку (1-а мотострілецька бригада «Слов’янськ», 51-а ОСА) діють на північному заході Торецька.

Російські війська 11 січня продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська, включно з підрозділами 74-ї окремої мотострілецької бригади (41-ї ОМС, ЦВО [ЦВО]), захопили Шевченко (на південь від Покровська), але ISW оцінило, що російські війська, ймовірно, захопили поселення станом на 15 грудня. Російський мілблогер заявив, що в захопленні Шевченка брали участь підрозділи батальйону «Сибірські медведі» 74-ї ОМСБр.[46] Російські міліблогери стверджували, що російські війська захопили Баранівку (на схід від Покровська) і Ясенове (на південний захід від Покровська) і просунулися на захід від Новоєлизаветівки (на південний захід від Покровська), але ISW не знайшло підтвердження цього. Російські війська наступали на північний схід від Покровська в районі Баранівки, Нової Полтавки та Тарасівки; на схід від Покровська – Новоолександрівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Нових Трудів і Зеленого; на південний захід від Покровська біля Звірового, Удачного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки, Ясенового; і на захід від Покровська біля Котлиного. Речник іншої української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 11 січня заявив, що російські війська активізували наступальні дії поблизу Мирнограда (на схід від Покровська) і нещодавно перекинули до них відформовані частини мотострілецького полку, мотострілецької бригади та підрозділу спецназу. Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 10 січня заявив, що російські війська атакують дрібними мобільними групами до 10 чоловік особового складу на всюдиходах (квадроциклах) і позашляховиках, а не з важкої бронетехніки через погані погодні умови. Речник зазначив, що російські сили зазвичай ведуть штурм вдень і проводять розвідку вночі. Офіцер-розвідник української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, 10 січня заявив, що російські війська завдають ударів по Покровську керованими плануючими бомбами та вже знищили приблизно 90 відсотків енергетичної інфраструктури Покровська та 70 відсотків цивільних будівель.

Російські війська січня продовжили наступ на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 11 січня російські мілблогери заявили, що російські війська просунулися на захід від Слов’янки (на північний захід від Курахового) і на схід від Андріївки (на захід від Курахового). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська продовжували наступ на захід від Курахового біля Дачного та на південний захід від Курахова біля Зеленівки, Розлива, Янтарного та Костянтинополя.

Південна вісь

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не проводили наступальних дій на заході Запорізької області. Російський мілблогер стверджував, що українські війська атакували південне Кам’янське (на північний захід від Роботиного).

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.