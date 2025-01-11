Втрати ворога станом на 11 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1570 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 січня втратила:
- особового складу – близько 806500 (+1570) осіб,
- танків – 9751 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 20271 (+18) од,
- артилерійських систем – 21817 (+28) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО – 1042 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21958 (+74),
- крилаті ракети – 3017 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33534 (+61) од,
- спеціальна техніка – 3692 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 11 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, які рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0