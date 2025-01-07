ЗСУ вдарили по командному пункту російської 810-ї бригади морської піхоти на Курщині

Генштаб: ЗСУ будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань РФ, які загрожують безпеці громадян України

Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації», – зазначили у Генштабі.

У Генштабі підкреслили, що ЗСУ «будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України».

Нагадаємо, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї на Курщині. Про це повідомила пресслужба ССО. Під час виконання спеціальних дій воїни ССО «задвохсотили» п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою військові провели огляд тіл солдатів КНДР та їхніх особистих документів:

Раніше оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували на Курщині трьох військових із КНДР та заволоділи їхніми документами. Про це інформує пресслужба відомства. У військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува – батьківщина воєнного злочинця, ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Як повідомлялося, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині. Так, в одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

Нагадаємо, 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.