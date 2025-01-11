Спецпризначенці та десантники показали, як узяли в полон військових КНДР

Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу

Бійці Сил спеціальних операцій показали відео, як взяли в полон і вивезли з Росії військового Північної Кореї, про якого повідомляв президент Володимир Зеленський.

Військові повідомили, що після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу.

Воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України розповіли, що північнокорейський військовий потрапив до них у полон вже під час першого бойового завдання – штурму позицій. На озброєнні у полоненого було спорядження і зброя російського виробництва.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 000 військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території.