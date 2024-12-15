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ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 15 грудня
фото з відкритих джерел

Окупанти мають успіх на кількох напрямках

Українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового, Роботиного та на Курщині. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися на схід від Любимівки (на південний схід від Коренево). В українській бригаді, яка відбивала штурм, повідомили, що під час штурму українські сили знищили шість російських БТРів. Додаткові геолокаційні кадри показують, що російські війська трохи просунулися на схід від Курилівки (на південь від Суджі). Старший офіцер української бригади, яка діяла на Курському напрямку, повідомив, що українські війська відбили ще один посилений механізований штурм у невстановленому районі Курської області. Також старший офіцер повідомив, що в Курській області російські війська наступають загонами по 10-12 солдатів. Російські мілблогери стверджували, що російські війська перетнули річку Псел біля Куриловки, просунулися на північ від Мартиновки (на північний схід від Суджі) і наступають у смугах на схід від Новоіванівки та поблизу Дар′їно (обидва на південний схід від Коренево). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російський милблогер заявив, що українські війська контратакують у невизначених районах Курської області.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW фото 1

Харківщина

Українські сили просунулися на півночі Харківської області поблизу Вовчанська. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в Глибокому (на північ від Харкова), але це просування не є нещодавнім і, ймовірно, відбулося протягом останніх кількох тижнів.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW фото 2

Донеччина

Російські війська нещодавно просунулися в центрі Торецька. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на північний захід до шахти «Центральна» та до ринку в центрі Торецька, і російський мілблогер стверджував що російські сили прагнуть закріпитися там. Російські війська продовжували штурм самого Торецька, на північ від Торецька біля Диліївки та на північний схід від Торецька біля Кримського.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW фото 3

Російські війська просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать про те, що російські війська просунулися у Шевченку (на південь від Покровська) та Новотроїцькому (на південний захід від Покровська). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на 500 метрів у Шевченку, поблизу Миколаївки (на схід від Покровська), до околиць Піщаного (на північний захід від Шевченка) і південного краю Даченського (на південь від Покровська), а також у напрямку до Нововасилівки (на захід). Новотроїцьке). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Миролюбівки; на південний схід від Покровська біля Сухого Яру та Лисівки; на південь від Покровська. Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували біля Новотроїцького та Шевченка. Заступник командира українського загону безпілотників, який діяв на Покровському напрямку, заявив, що російське військове командування на першу хвилю штурму відправляє найменш підготовлених солдатів, а потім – більш підготовлених професійних кадрів. Український військовослужбовець, який діє на Покровському напрямку, заявив, що російські війська покладаються на операції безпілотників і піхоти, щоб компенсувати недостатню кількість техніки та бронетехніки на цьому напрямку, і використовують невеликі групи піхоти.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW фото 4

Російські війська просунулися в Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, свідчать про те, що російські війська просунулися до будівлі Курахівської міської ради по вулиці Мечникова. Російські мілблогери приписують просування до будівлі міськради підрозділам 5-ї окремої мотострілецької бригади (51-ї ОМС, колишній 1-й корпус армії ДНР. Російські мілблогери стверджували, що російські війська також просунулися в напрямку Слов’янки (на північний захід від Курахового і на захід від Зорі) і до Шевченка (на північний захід від Курахового і на захід від Старих Тернів), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового біля Зорі, Старих Тернів; на захід від Курахового біля Дачного; і на південь від Курахового біля Дальнього.

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW фото 5

Запорізька вісь

Російські війська нещодавно незначно просунулися в західній Запорізькій області в районі Оріхова на тлі продовження бойових дій у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний схід від Нестерянки (на північний захід від Роботиного).

ЗСУ відновили втрачені позиції під Вовчанськом – карти ISW фото 6

Нагадаємо, українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. 

До слова, російські війська заходять у Торецьк невеликими групами, намагаючись закріпитися в будівлях, але зазнають значних втрат.

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Теги: росія Покровськ ISW Курщина росіяни штурм Запорізька область Торецьк Миколаїв Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ окупанти Хмельниччина Курахове

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