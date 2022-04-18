Тарас Тополя показав, на що окупант перетворили поліклініку у Харкові

Музикант розповів, що росіяни б’ють по цивільних об’єктах, щоб посіяти паніку

Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя на своїй сторінці Instagram опублікував фото обстріляної окупантами поліклініки на Салтівці – одному із районів Харкова. Будівля сильно постраждала, у ній бракує вікон.

«Таких обстріляних цивільних об’єктів сотні по всій країні. Хотілось би сказати, що цим виродкам все одно, у що і у кого стріляти, але це зовсім не так! Вони б‘ють по цивільних медзакладах щоб посіяти страх і терор, паніку і смерті мирних людей, ціленаправленно! Якщо ж ти позначиш себе яскравим червоним хрестом медика, як це прийнято у всьому світі, то руSSкі пристрелять тебе і твій екіпаж першим, а твоє авто знищать. Вигорить все, і поранені, і санітари, і яскраві червоні хрести», – написав Тополя.

Нагадаємо, під час нещодавнього обстрілу Харкова 18 квітня загинули мирні мешканці.

Зауважимо, що раніше обласна прокуратура повідомила про двох загиблих.

За даними слідства, 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район міста Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також снаряди пошкодили низку житлових будинків..

Слідчі прокуратури вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, рашисти у Вербну неділю обстріляли храм московського патріархату у Харкові.