Темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися – ISW

Темпи наступу в Бахмуті впали через атаки ЗСУ на фланги росіян

Темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися через продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута 23 травня.

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Темп бойових дій в Бахмуті знизився через контрнаступальні дії ЗСУ на флангах, а на південному напрямку росіяни продовжують готувати оборону, очікуючи український контрнаступ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Генштаб України вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в місті Бахмут у своїй обстановці за 18:00, припускаючи, що сили групи «Вагнера», можливо, просувалися далі в межах міста. Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про зниження бойових дій у Бахмуті та його околицях і повторила, що українські війська утримують позиції в укріпрайоні біля пам’ятника МіГ-17 у західному Бахмуті.

Військовий блогер поділився відеоматеріалом, на якому нібито видно сили групи «Вагнера» біля пам’ятника МіГ-17, і стверджував, що українських військ у цьому районі немає. Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили просунулися на 200-400 метрів уздовж флангів Бахмута і досі контролюють низку будівель та укріплень у південно-західній частині Бахмута.

23 травня російські війська продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, за 13 км на північ від Авдіївки в районі Новокалинового та в межах 14 км на захід від Авдіївки в районі Сіверного, Водяного та Первомайського.

Повідомляється, що українські сили також відбили численні напади на Мар’їнку (приблизно 24 км на південний захід від міста Донецьк). Речник Таврійського напрямку ЗСУ Валерій Шерешень заявив, що російські війська зосереджують зусилля на наступі на Авдіївку та Мар’їнку, і повідомив, що на цих двох ділянках відбулося 19 бойових зіткнень.

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Російське джерело стверджувало, що російські сили проводили штурмові операції біля Первомайського, на південно-західному підступі до Авдіївки, у Мар’їнці та на Красногорівському напрямку (приблизно 20 км на захід від Донецька). На відео з геолокацією, опублікованому 23 травня, видно, як підрозділи 287-го окремого стрілецького батальйону 1-го армійського корпусу діють на південь від Авдіївки.

Російські війська 23 травня не проводили наступальних дій на південний захід від Донецька.

Російські війська продовжували оборону на півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу. 23 травня речник ЗСУ на Таврійському напрямку Валерій Шершень повідомив, що російські війська ведуть оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках Запорізької області.

Шершень також заявив, що російські війська активно мінують східний (лівий) берег Дніпра та встановлюють барикади проти човнів і плавзасобів. Геолокаційні кадри показали, що російські війська побудували нові укріплення в Криму вздовж доріг, які ведуть на півострів.