Сльози радості та обійми: СБУ показала щемливе відео повернення полонених
Було звільнено 36 рядових і сержантів та шість офіцерів
Служби безпеки України опублікувало ексклюзивне відео повернення з російського полону 44 українців.
Зазначається, що обмін полоненими – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
«Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця», – йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах видно сльози радості, щирі обійми з близькими.
Як повідомлялося, сьогодні, 26 квітня, Україна повернула на Батьківщину з російського полону 44 людини. Було звільнено 36 рядових і сержантів та шість офіцерів. Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.
Коментарі — 0