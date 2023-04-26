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Сльози радості та обійми: СБУ показала щемливе відео повернення полонених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сльози радості та обійми: СБУ показала щемливе відео повернення полонених
фото скріншот відео

Було звільнено 36 рядових і сержантів та шість офіцерів

Служби безпеки України опублікувало ексклюзивне відео повернення з російського полону 44 українців.

Зазначається, що обмін полоненими – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця», – йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно сльози радості, щирі обійми з близькими.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 квітня, Україна повернула на Батьківщину з російського полону 44 людини. Було звільнено 36 рядових і сержантів та шість офіцерів. Також із полону окупантів звільнили двох цивільних.

Теги: обмін полоненими Україна звільнення відео СБУ

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