Московська церква відкрито вступила у конфлікт з українською державою

Путін розв’язав війну та вбив десятки тисяч православних українців, але церква Московського патріархату не проклинала Путіна та керівництво РФ за масові вбивства православних.

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Але коли президент України та міністр культури ухвалили законне рішення щодо передачі державного історичного пам’ятника Лаври іншій конфесії, церковне керівництво почало сипати відкритими погрозами та прокляттями.

Підтримую позицію президента України та міністра культури щодо передачі Києво-Печерської лаври від Московського патріархату. Прокльони Павла доводять, що московська церква відкрито вступила у конфлікт з українською державою. А церква, яка ненавидить, далека від духовності. Вона є інструментом впливу іноземного агресора, не має ніякого права здійснювати антидержавну діяльність під час війни.