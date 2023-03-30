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УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
УПЦ МП подала позов щодо виселення з Лаври. Суд ухвалив рішення
фото: glavcom.ua

Суд відмовив Московському патріархату в позові

Представники Української православної церкви Московського патріархату звернулись до Господарського суду, бо не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. Однак суд відхилив позов. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали. 

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Теги: Києво-Печерська лавра суд Московська церква в Україні

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