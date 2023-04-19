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День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
До того, як одягнути електронний браслет на ногу, екснамісник Лаври гучно і яскраво, розкішно та помпезно святкував свої особливі дати
фото ілюстративне

Свій 50-ий день народження митрополит зустрічав у колі  співаків Стаса Михайлова та Таїсії Повалій

Сьогодні, 19 квітня, колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври, скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебідю) виповнюється 62 роки. Свій цьогорічний день народження представник московського духовенства в Україні зустрічає в особливих умовах. Екснаміснику Лаври призначили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

Тим не менш, величезний текст привітання для митрополита Павла, відомого в народі, як Паша Мерседес через свою надмірну любов до розкішного життя, на своїй Facebook-сторінці  опублікував Центр інформації УПЦ.

До того, як одягнути електронний браслет на ногу, екснамісник Лаври гучно і яскраво, розкішно та помпезно святкував свої особливі дати, зокрема, найбільше українцям запам'ятався 60-ий ювілей Паші Мерседеса у 2021 році.

Колишній намісник Лаври на території своєї резиденції облаштував вольєр із рідкісними фазанами та екзотичними павичами. Об 11-й ранку біля маєтку митрополита вишикувалися розкішні автомобілі – площа біля Хрестовоздвиженської церкви перетвилася на парковку для суперкарів. 

Одним із перших вітати митрополита приїхав вітати у броньованому «геліку» зі спецсигналами Олександр Лукашик – на той час тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні.

Серед гостей  помітили кількох колишніх і чинних політиків. Усього – до сотні відвідувачів.

Екснардепка від «Народного фронту» Тетяна Донець привезла набір брендового посуду в дерев’яному ящику. Колишній прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко йшов до владики із порожніми руками. Букет білих троянд ніс його помічник.

А десять років тому, на свій 50-ий ювілей екснастоятель Києво-Печерського монастиря став героєм світської хроніки. Тоді він святкував значно розкішніше. Серед гостей були прем’єри та народні депутати, олігархи та супермоделі. На п’ятдесят років він отримав «мерседес» бізнес-класу останньої моделі.

А щойно закінчився великий піст, ієрарх влаштував закриту вечірку в готелі «Русь». Тоді його розважали співак Стас Михайлов та Таїсія Повалій. Рівно через рік, йому подарували в комплект до «Мерседеса», ще й «Лексус».

Сьогодні ж владика Павло перебуває під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підозру та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton. 

Пізніше, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Згодом, екснаміснику православної церкви московського патріархату призначили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра Таїсія Повалій день народження ювілей

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