День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62

До того, як одягнути електронний браслет на ногу, екснамісник Лаври гучно і яскраво, розкішно та помпезно святкував свої особливі дати

Свій 50-ий день народження митрополит зустрічав у колі співаків Стаса Михайлова та Таїсії Повалій

Сьогодні, 19 квітня, колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври, скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебідю) виповнюється 62 роки. Свій цьогорічний день народження представник московського духовенства в Україні зустрічає в особливих умовах. Екснаміснику Лаври призначили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

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Тим не менш, величезний текст привітання для митрополита Павла, відомого в народі, як Паша Мерседес через свою надмірну любов до розкішного життя, на своїй Facebook-сторінці опублікував Центр інформації УПЦ.

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До того, як одягнути електронний браслет на ногу, екснамісник Лаври гучно і яскраво, розкішно та помпезно святкував свої особливі дати, зокрема, найбільше українцям запам'ятався 60-ий ювілей Паші Мерседеса у 2021 році.

Колишній намісник Лаври на території своєї резиденції облаштував вольєр із рідкісними фазанами та екзотичними павичами. Об 11-й ранку біля маєтку митрополита вишикувалися розкішні автомобілі – площа біля Хрестовоздвиженської церкви перетвилася на парковку для суперкарів.

Одним із перших вітати митрополита приїхав вітати у броньованому «геліку» зі спецсигналами Олександр Лукашик – на той час тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні.

Серед гостей помітили кількох колишніх і чинних політиків. Усього – до сотні відвідувачів.

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Екснардепка від «Народного фронту» Тетяна Донець привезла набір брендового посуду в дерев’яному ящику. Колишній прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко йшов до владики із порожніми руками. Букет білих троянд ніс його помічник.

А десять років тому, на свій 50-ий ювілей екснастоятель Києво-Печерського монастиря став героєм світської хроніки. Тоді він святкував значно розкішніше. Серед гостей були прем’єри та народні депутати, олігархи та супермоделі. На п’ятдесят років він отримав «мерседес» бізнес-класу останньої моделі.

А щойно закінчився великий піст, ієрарх влаштував закриту вечірку в готелі «Русь». Тоді його розважали співак Стас Михайлов та Таїсія Повалій. Рівно через рік, йому подарували в комплект до «Мерседеса», ще й «Лексус».

Сьогодні ж владика Павло перебуває під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підозру та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

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Пізніше, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Згодом, екснаміснику православної церкви московського патріархату призначили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.