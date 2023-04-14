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Андрій Кураєв Протодиякон РПЦ

Онуфрій – митрополит, який бреше

glavcom.ua
«Сьогоднішнє викручування Онуфрія побудовано на брехні»
колаж: glavcom.ua

Про російські паспорти митрополита Київського Онуфрія

Мовою оригіналу

«Моя Украина отвернулась от меня»

Это киевский митрополит Онуфрий.
В рассказе про то, что в 1969 году его не приняли в Одесскую семинарию.

Эгоцентризм запредельного левела...

Там же он поясняет, что много лет прожил в Загорске, где имел соответствующую прописку, а «В 1988 году меня перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, а позднее, в 1990 году, на родную Буковину. В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому, что я имел постоянную прописку в России, а это по-современному означало – гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продолжилось».

Никакого российского гражданства до 1992 года не существовало. Прописка по-современному означает не гражданство, а регистрация.

Да, постоянная прописка давала автоматом гражданство. Но Онуфрий выехал  из Лавры-Загорска-РСФСР в 1988 году. Паспорта Украины начали выдавать в 1994 году. Значит, он шесть лет нарушал законы СССР-УССР, не получал прописку по месту нового работы-жительства и пользовался паспортом СССР с недостоверной пропиской.

Это мелочь, но она ярко показывает меру пренебрежения высоких церковников к гражданским законам.

Далее Онуфрий делает вид, что не отличает паспорт СССР (паспортов РСФСР или УССР не существовало) от паспорта РФ. Поэтапная замена советского паспорта на паспорт РФ началась 1 октября 1997 года.

Не думаю, что ему в Черновцы по почте прислали паспорт РФ, узнав, что в Сергиево-Посадском горотделе милиции он значится в списке прописанных.

Паспорт надо бы все же запросить, получить, сфотографироваться и расписаться. И это – в 1998 году. Уже имея на руках украинский паспорт.

И еще: постоянная, а не временная прописка в Лавре в советские времена означала, что человек на хорошем счету у КГБ. Обычно и монахам и преподавателям прописку давали временную, чтобы всегда был шанс выселить их без объяснения причин.

Посмотрел видеосюжет, на который реагировал Онуфрий.

Паспорт РФ он получил в 2002 году. Выдан он в Москве в Северном Бутово, а вовсе не в Сергиевом Посаде. Значит, у Онуфрия есть квартира в Москве, где он и прописан на улице академика Глушко кв. 120

Загранпаспорта РФ он получал в 1998 и 2003 годах.

Я не вижу ни греха, ни преступления в обладании несколькими паспортами (весьма вероятно, что у Онфрия как у уроженца Буковины есть еще и румынский паспорт) . Но сегодняшнее выкручивание Онуфрия построено на лжи.

Читайте також: Наявність російського паспорта в Онуфрія – беззаперечний факт
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Теги: Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій громадянство

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