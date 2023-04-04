Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП
РПЦ і УПЦ МП є провідниками ідей «русского міра»
фото: Главком

Діяльність РПЦ та її місцевої філії УПЦ Московського патріархату завжди мала більше політичний, ніж релігійний характер

Представники українських громадських організацій вимагають у Верховної Ради невідкладно ухвалити законопроєкт № 8221 про заборону РПЦ (УПЦ МП) в Україні.

«Закликаємо український парламент захистити національну безпеку України і нарешті заборонити підривну діяльність у нашій країні структур створеної за наказом Сталіна Російської православної церкви. Діяльність РПЦ та її місцевої філії УПЦ Московського патріархату завжди мала більше політичний, ніж релігійний характер», – йдеться у зверненні.

В умовах повномасштабної російської агресії дії цих структур, які виходять за межі суто церковного життя, є особливо небезпечними. РПЦ і УПЦ МП є провідниками ідей «русского міра», засобами агресивної політики Росії, метою якої є геноцид українського народу та знищення Української держави.

Керівництво та духовенство цієї церкви широко задіяне в гібридній війни проти України, продовжує антиукраїнську пропаганду, схвалює загарбницьку війну Росії та благословляє російських солдат на вбивства українців.

«Підтримуючи дії влади, спрямовані на викриття і припинення антидержавної діяльності РПЦ, ми разом з тим вважаємо ці дії непослідовними й недостатніми. Зведення протидії РПЦ до господарських суперечок з окремими її громадами і претензій до окремих одіозних діячів цієї церкви не є комплексним вирішенням проблеми і не дадуть ефективного результату», – переконані представники громадських організацій.

Вони вважають, що ключовим кроком, який має зробити держава, є ухвалення законопроєкту № 8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій». Внесений депутатами з різних фракцій і одностайно підтриманий профільним гуманітарним комітетом парламенту, цей документ цілісно, згідно з нормами й практиками європейського законодавства вирішує проблему РПЦ в Україні.

Законопроєктом, зокрема, передбачені:

  • заборона діяльності в України РПЦ і релігійних організацій, які повністю, опосередковано чи частково належать або визнають підлеглість до неї;
  • дострокове припинення всіх майнових правочинів, укладених між резидентами України і забороненою іноземною релігійною організацією, а також із юридичними особами, які їй належать;
  • особливості найменування релігійних організацій, зокрема, використання слова «православна» в найменуваннях лише тих релігійних організацій, які підлеглі Православній Церкві України.

Ухвалення законопроєкту №8221 дозволить на основі Томосу про автокефалію об’єднати українське православ’я в єдину помісну Православну Церкву України, двері до якої відкриті всім православним громадам, священикам і парафіянам, які не бажають працювати на «русскій мір».

«Ми закликаємо керівництво української держави й парламенту, патріотичних депутатів усіх фракцій та груп розблокувати розгляд законопроєкту №8221 і проголосувати за нього на найближчому засіданні Верховної Ради. Ми не маємо права давати ворогу надалі підривати безпеку нашої держави, руйнувати єдність українського суспільства», – повідомили у зверненні.

До слова, нардепи збираються вигнати Московську церкву з Почаєва: у Раді зареєстрований проєкт.

Крім того, місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області.

Читайте також: Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
Теги: Московська церква в Україні держава влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми маємо подбати про майбутнє наших дітей
Чи зможе держава зберегти український генофонд
22 березня, 11:43
У Росії була оголошена повітряна тривога в ефірі радіо та ТБ
Усі негайно в укриття: у Москві пролунав сигнал повітряної тривоги
9 березня, 15:16
Ірина Верещук зазначає, що окупанти бояться повторити помилку Херсонщини
Загарбники готуються до екстреної евакуації з тимчасово окупованих територій
14 березня, 00:45
Молдова пояснила, як захищатиме повітряний простір
Молдова пояснила, як захищатиме повітряний простір
13 березня, 23:15
Антоній Паканич покидає домівку
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
15 березня, 09:19
Тортури росіяни зазвичай поєднували з тривалими допитами
Побої та «дзвінок Путіну»: комісія ООН дослідила, як росіяни катують полонених
18 березня, 17:35
Із 20 жовтня 2022 року Ані Лорак перебуває під санкціями РНБО України.
У Росії скасували концерт зрадниці Ані Лорак
25 березня, 19:23
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Віряни припали до землі перед автомобілем митрополита Павла
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври
29 березня, 15:42

Суспільство

Українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП
Українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП
Румуни почали масово виселяти українських біженців
Румуни почали масово виселяти українських біженців
Познайомилися ще в Другу світову: українське подружжя живе в шлюбі рекордні 75 років
Познайомилися ще в Другу світову: українське подружжя живе в шлюбі рекордні 75 років
Хвилина мовчання: згадаймо спортивного тренера Віктора Стасюка
Хвилина мовчання: згадаймо спортивного тренера Віктора Стасюка
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
Похмуро, місцями сніг і дощі: прогноз погоди на 4 квітня
Похмуро, місцями сніг і дощі: прогноз погоди на 4 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
27K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
15K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
12K
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
11K
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9889
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту