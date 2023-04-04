Українці звернулися до Верховної Ради з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП

Діяльність РПЦ та її місцевої філії УПЦ Московського патріархату завжди мала більше політичний, ніж релігійний характер

Представники українських громадських організацій вимагають у Верховної Ради невідкладно ухвалити законопроєкт № 8221 про заборону РПЦ (УПЦ МП) в Україні.

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«Закликаємо український парламент захистити національну безпеку України і нарешті заборонити підривну діяльність у нашій країні структур створеної за наказом Сталіна Російської православної церкви. Діяльність РПЦ та її місцевої філії УПЦ Московського патріархату завжди мала більше політичний, ніж релігійний характер», – йдеться у зверненні.

В умовах повномасштабної російської агресії дії цих структур, які виходять за межі суто церковного життя, є особливо небезпечними. РПЦ і УПЦ МП є провідниками ідей «русского міра», засобами агресивної політики Росії, метою якої є геноцид українського народу та знищення Української держави.

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Керівництво та духовенство цієї церкви широко задіяне в гібридній війни проти України, продовжує антиукраїнську пропаганду, схвалює загарбницьку війну Росії та благословляє російських солдат на вбивства українців.

«Підтримуючи дії влади, спрямовані на викриття і припинення антидержавної діяльності РПЦ, ми разом з тим вважаємо ці дії непослідовними й недостатніми. Зведення протидії РПЦ до господарських суперечок з окремими її громадами і претензій до окремих одіозних діячів цієї церкви не є комплексним вирішенням проблеми і не дадуть ефективного результату», – переконані представники громадських організацій.

Вони вважають, що ключовим кроком, який має зробити держава, є ухвалення законопроєкту № 8221 «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій». Внесений депутатами з різних фракцій і одностайно підтриманий профільним гуманітарним комітетом парламенту, цей документ цілісно, згідно з нормами й практиками європейського законодавства вирішує проблему РПЦ в Україні.

Законопроєктом, зокрема, передбачені:

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заборона діяльності в України РПЦ і релігійних організацій, які повністю, опосередковано чи частково належать або визнають підлеглість до неї;

дострокове припинення всіх майнових правочинів, укладених між резидентами України і забороненою іноземною релігійною організацією, а також із юридичними особами, які їй належать;

особливості найменування релігійних організацій, зокрема, використання слова «православна» в найменуваннях лише тих релігійних організацій, які підлеглі Православній Церкві України.

Ухвалення законопроєкту №8221 дозволить на основі Томосу про автокефалію об’єднати українське православ’я в єдину помісну Православну Церкву України, двері до якої відкриті всім православним громадам, священикам і парафіянам, які не бажають працювати на «русскій мір».

«Ми закликаємо керівництво української держави й парламенту, патріотичних депутатів усіх фракцій та груп розблокувати розгляд законопроєкту №8221 і проголосувати за нього на найближчому засіданні Верховної Ради. Ми не маємо права давати ворогу надалі підривати безпеку нашої держави, руйнувати єдність українського суспільства», – повідомили у зверненні.

До слова, нардепи збираються вигнати Московську церкву з Почаєва: у Раді зареєстрований проєкт.

Крім того, місцева влада заборонила діяльність УПЦ МП в Хмельницькій області.