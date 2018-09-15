Терористи на Донбасі гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів



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Український військовий

Командири українських підрозділів приймали рішення на здійснення вогневого впливу у разі загрози для життя бійців

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Протягом дня наші позиції були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка та Чермалик.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.