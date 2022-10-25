Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі, – оцінка генерала

Рашисти планують розпочати наступ на північному напрямку з метою перерізання логістичних ланцюжків української армії

Генерал Олександр Сирський вважає, що російські військові ризикують припуститися чергової помилки, схожої до тієї, яка була скоєна на початку війни. Тоді ЗС РФ розтягнули свої війська та провалили наступ на Київ. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News розповів командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський.

Події в Білорусі свідчать про те, що російські війська планують розпочати наступ на північному напрямку з метою перерізання логістичних ланцюжків української армії. Однак такі дії призведуть до повторної помилки ЗС РФ, які на початку війни надто розтягнули свої сили на півночі України.

Під час бесіди було зазначено, що Росія нещодавно знову почала перекидати війська та техніку в Білорусь, звідки на початку війни Збройні сили РФ провели невдалий наступ на Київ. На думку деяких українських і західних експертів, нове нарощування сил у Білорусі є незначним, і, швидше за все, це оманливий маневр, спрямований на відволікання українських військ із півдня.

Однак Сирський вважає, що дії росіян у Білорусі говорять про готовність до того, щоб знову розпочати бойові дії в інших регіонах України.

«Звичайно, вони готуються до ескалації бою та перенесення конфлікту в інші зони бойових дій. Вони готуються до дій, спрямованих на ослаблення наших угруповань, і, на мою думку, можливою метою цього було б перерізати або погіршити наші лінії зв'язку та постачання», – зазначив командувач.

Вчиняючи так, переконаний генерал, Росія «ризикує двічі наступити на одні й ті ж граблі та вдарити себе по обличчю», оскільки знову розтягне свої сили на північній ділянці. Тим часом Україна готова до такого сценарію і прагнутиме якнайшвидше витіснити противника.

«У нас немає іншого виходу, ми повинні йти вперед, рухатись прямо до наших державних кордонів», – сказав Сирський, при цьому додав, що перемога буде лише тоді, коли українські прапори майорітимуть над усіма кордонами України.

Нагадаємо, триває 244 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.