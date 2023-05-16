Ракетний обстріл Києва: як рятувальники ліквідовували наслідки (фото)

Найбільші пошкодження внаслідок вороджої атаки – у Солом’янському районі

Уночі рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки на Київ. Відповідні світлини опублікувала ДСНС у Facebook.

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«Київ. Поки вартові неба захищають нас від ворожих ракет, рятувальники завжди поруч. Дякую, герої без зброї, за самовіддану працю!» – написав голова ДСНС Сергій Крук.

Найбільші пошкодження внаслідок ракетного обстрілу – у Солом’янському районі, там сталося займання нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.

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Зафіксовано падіння уламків ракет у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці фото: ДСНС

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.