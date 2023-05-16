Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетний обстріл Києва: як рятувальники ліквідовували наслідки (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетний обстріл Києва: як рятувальники ліквідовували наслідки (фото)
Окупанти намагалися обстріляти столицю
фото: ДСНС

Найбільші пошкодження внаслідок вороджої атаки – у Солом’янському районі

Уночі рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки на Київ. Відповідні світлини опублікувала ДСНС у Facebook.

«Київ. Поки вартові неба захищають нас від ворожих ракет, рятувальники завжди поруч. Дякую, герої без зброї, за самовіддану працю!» – написав голова ДСНС Сергій Крук.

Найбільші пошкодження внаслідок ракетного обстрілу – у Солом’янському районі, там сталося займання нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована.

5 фото
На весь екран
Зафіксовано падіння уламків ракет у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці
фото: ДСНС

Як відомо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Крім того, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Читайте також: Масований удар по Україні: сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет
Теги: пожежа Київ обстріл рятувальники Сергій Крук уламки ракет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі райони Київщини залишаються підтопленими
Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео)
17 квiтня, 12:26
Патріарх Кирило вийшов до вірян в оточенні охоронців
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців
16 квiтня, 15:21
Ракетна атака позбавила життя чоловіка та його дворічного сина
Хотіли разом відсвяткувати Великдень. У Слов'янську ракета вбила дворічну дитину та батька
18 квiтня, 18:37
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
28 квiтня, 04:51
У Києві та області працює протиповітряна оборона
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
1 травня, 05:50
ДТП при в’їзді на Південний міст
На блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі
25 квiтня, 07:47
Собака працювала протягом кількох годин в Умані, де росіяни ракетою влучили в багатоповерхівку
Пес-рятівник після кількох годин пошуків заснув на завалі будинку в Умані: щемливе фото
28 квiтня, 20:57
У Херсоні загинули 12 мирних жителів
Росіяни масовано обстрілюють Херсонщину: загинуло 12 людей, багато поранених
3 травня, 18:04
На Одещині сталася пожежа внаслідок ракетного удару РФ
Одещина: ворог вдарив надзвуковими ракетами, виникла пожежа (фото)
8 травня, 02:45

Новини

Ракетний обстріл Києва: як рятувальники ліквідовували наслідки (фото)
Ракетний обстріл Києва: як рятувальники ліквідовували наслідки (фото)
Ворожий обстріл Києва: уламки ракети пошкодили зоопарк (відео)
Ворожий обстріл Києва: уламки ракети пошкодили зоопарк (відео)
Масштабна пожежа під Києвом: з’явилися кадри з висоти пташиного польоту
Масштабна пожежа під Києвом: з’явилися кадри з висоти пташиного польоту
Глава столичної медицини: В Україні, і в Києві зокрема, надлишкова кількість медичних закладів
Глава столичної медицини: В Україні, і в Києві зокрема, надлишкова кількість медичних закладів
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
Нічна атака на столицю: скільки ворожих цілей вдалося знищити
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі
У Солом’янському районі столиці внаслідок ворожої атаки є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
«Там істерика». Повітряні сили прокоментували авіатрощу в Брянській області
16K
У Києві чути вибухи
9887
У Москві пролунав вибух, у небо здійнявся чорний дим (відео)
9434
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
8895
Яке майбутнє чекає на Росію. Розвіємо деякі фантазії українців
7083
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка

Новини

Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Сьогодні, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Вчора, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Вчора, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Вчора, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Вчора, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Вчора, 00:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту