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В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу
РФ знову тероризує Україну ракетами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

Приблизно о 3:10 у Києві та столиці вдурге за ніч пролунали сирени повітряної тривоги. Небезпека охопила більшість українських областей. Попередньо, моніторингові канали повідомляють про пуски ракет типу Х-101/555 зі стратегічного бомбардувальника Ту-95 з Каспійського напрямку. Також фіксується загроза атаки безпілотників типу «Шахед».

Перебувайте в укриттях до відбою та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Оновлено о 3:50 

Після 3:45 повітряна тривога поширилася на західні області й охопила всю Україну.

Мапа тривог станом на 3:50 вигладає так:

В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, що попередня повітряна тривога на Київщині та в інших регіонах тривала приблизно 25 хвилин

Як повідомлялося, у ніч на 18 травня у Харкові прогримів вибух під час повітряної тривоги.

До слова, завершився 448-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. 

Теги: ракета тривога небезпека

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