Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України

Лише за перші три місяці після початку вторгнення РФ було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць

У липні кількість жертв серед мирного населення Україні досягла нового трирічного максимуму за остані три роки війни. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає «Главком» із посиланням на новий звіт.

Зокрема, минулого місяця в Україні через воєнні злочини РФ загинули 286 цивільних осіб у 18 із 24 областей країни. Ще 1 388 отримали поранення. За даними ООН, цей показний є найвищим з травня 2022 року.

«Другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум. Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць», – розповіла голова ММПЛУ Даніель Белль.

У звіті також зазначено, що майже 40% жертв спричинило використання ворогом зброї дального радіусу дії. Йдеться про ракети та баражувальні боєприпаси. Другою за впливом причиною загибелі цивільних названо безпілотники. Уточнюється, що втрати через дронові удари значно зросли порівняно з липнем 2024 року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ задокументувано загибель щонайменше 13 883 цивільних, включно з 726 дітьми.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш розповів, що Організація Об’єднаних Націй задокументувала численні випадки сексуалізованого насильства, скоєного російськими військовими проти українців.

Він висловив «стурбованість» через це та попередив, що у 2025 році Росію можуть внести до списку сторін, «обґрунтовано підозрюваних у зґвалтуваннях або інших формах сексуального насильства».