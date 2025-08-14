Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України
За липень в Україні загинули 286 цивільних осіб
фото: ДСНС Харківщини

Лише за перші три місяці після початку вторгнення РФ було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць

У липні кількість жертв серед мирного населення Україні досягла нового трирічного максимуму за остані три роки війни. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає «Главком» із посиланням на новий звіт.

Зокрема, минулого місяця в Україні через воєнні злочини РФ загинули 286 цивільних осіб у 18 із 24 областей країни. Ще 1 388 отримали поранення. За даними ООН, цей показний  є найвищим з травня 2022 року.

«Другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум. Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць», – розповіла голова ММПЛУ Даніель Белль.

У звіті також зазначено, що майже 40% жертв спричинило використання ворогом зброї дального радіусу дії. Йдеться про ракети та баражувальні боєприпаси. Другою за впливом причиною загибелі цивільних названо безпілотники. Уточнюється, що втрати через дронові удари значно зросли порівняно з липнем 2024 року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ задокументувано загибель щонайменше 13 883 цивільних, включно з 726 дітьми.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш розповів, що Організація Об’єднаних Націй задокументувала численні випадки сексуалізованого насильства, скоєного російськими військовими проти українців.

Він висловив «стурбованість» через це та попередив, що у 2025 році Росію можуть внести до списку сторін, «обґрунтовано підозрюваних у зґвалтуваннях або інших формах сексуального насильства».

Читайте також:

Теги: війна ООН Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України
Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України
Розстрілював цивільних. Полонений окупант отримав довічне ув’язнення
Розстрілював цивільних. Полонений окупант отримав довічне ув’язнення
Держаудитслужба виявила провал програми з модернізації «технікумів»
Держаудитслужба виявила провал програми з модернізації «технікумів»
Викрито схему розкрадання 43,7 млн грн у прифронтових областях
Викрито схему розкрадання 43,7 млн грн у прифронтових областях
Готували обстріл Одещини: СБУ викрила агентів Росії
Готували обстріл Одещини: СБУ викрила агентів Росії
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
32K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
9027
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
4035
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
3440
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua