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ООН звільнить тисячі працівників через скорочення американського фінансування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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ООН звільнить тисячі працівників через скорочення американського фінансування
Генсек ООН хоче значно скоротити витрати організації та зайнятості на 20%
фото: Reuters

Президент США призупинив фінансування та вже вийшов з кількох органів ООН

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш повідомив про намір скоротити бюджет організації на понад $700 млн і звільнити близько 3 тис. співробітників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

План Гутерріша передбачає скорочення витрат та зайнятості на 20%, що призведе до того, що бюджет, який зараз становить $3,7 млрд, буде найнижчим з 2018 року. Крім цього, буде скорочено близько 3000 робочих місць.

Офіційно програма реформ прив'язана до 80-ї річниці створення ООН, а не до нової адміністрації США. Президент США Дональд Трамп призупинив фінансування та вже вийшов з кількох органів ООН, і очікується, що ширший перегляд призведе до подальших скорочень.

Про намір провести радикальні структурні зміни через фінансові труднощі в ООН повідомляли ще в січні 2025 року. Тоді Гутерреш попередив, що організація зіткнулася з «повномасштабною кризою ліквідності». Очікується, що Гутерріш оприлюднить деталі своїх планів реформування у вересні. План передбачає реструктуризацію багатьох програм організації.

Гутерріш контролює звичайний бюджет ООН, який становить лише частину загальних витрат її афілійованих організацій. Зіткнувшись з нестачею фінансування, такі агентства, як ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО, також планують значні скорочення.

Нагадаємо, майже ніхто не звертає увагу на доповіді Організації Об’єднаних Націй. Про це йдеться у новому документі організації, присвяченому пошуку способів підвищити ефективність та скоротити витрати відомства.

У березні генсек створив цільову групу ООН80, призначену для реформування організації. За його словами, ООН перебуває в кризі ліквідності вже мінімум сім років поспіль, оскільки не всі зі 193 держав-членів сплачують обов'язкові регулярні внески у повному обсязі та вчасно. Щоб підвищити ефективність ООН, Гуттеріш запропонував проводити менше засідань та публікувати менше доповідей.

До слова, Росія намагається чинити інформаційний тиск на Організацію Об'єднаних Націй (ООН), щоб легалізувати так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України. 

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Теги: Антоніу Гутерріш ООН звільнення США

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