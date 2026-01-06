Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину
Дрони атакували Дніпропетровщину
фото з відкритих джерел

У місті Дніпро прогриміли потужні вибухи

Увечері, 6 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину ударними дронами. Про це повідомили моніторингові канали, пише «Главком».

За попередніми даними, у області та в місті Дніпро прогриміли потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу ворожих безпілотників.

Згодом атаку БпЛА підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Він зазначив: «Ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Будьте у безпечних місцях. Бережіть себе».

Нагадаємо, російські війська завдали серії ударів по Нікопольщині та Синельниківському району, застосувавши артилерію й FPV-дрони. Пошкоджено приватні оселі, господарські споруди та газогін. 

До слова, російська терористична армія 2 січня вдарила по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали люди.

