Атака на Дніпро. З'явились кадри з наслідками

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Дніпро. З'явились кадри з наслідками
Наслідки атаки на Дніпро
скриншот з відео

Інформація щодо наслідків та ймовірних постраждалих уточнюється

Цього вечора російські окупанти тероризували мирне населення Дніпра та області ударними дронами. Наслідки повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, через атаку ворожих БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та професійно-технічного училища. Інформація щодо наслідків та ймовірних постраждалих уточнюється.

Також у мережі з'явилися кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялось, що ввечері, 6 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину ударними дронами. 

За попередніми даними, у області та в місті Дніпро прогриміли потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги через загрозу ворожих безпілотників.

Теги: обстріл Дніпропетровщина Дніпро

