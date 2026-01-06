Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу

6 січня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4073 дрони-камікадзе та здійснили 2552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 січня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 62 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 11 атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, три боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку

Ворог чотири рази намагався йти вперед в бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

Рсійські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне. Три боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили п’ять атак в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 41 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Ворог десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у напрямку Олексіївки та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 46 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще два боєзіткнення тривають. Під авіаударами ворога опинився населений пункт Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку

Заступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку

Ворожих наступальних дій не було.

Нагадаємо, триває 1413-й день повномасштабної війни в Україні.