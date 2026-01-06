Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 6 січня
фото: Генштаб ЗСУ

6 січня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4073 дрони-камікадзе та здійснили 2552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 січня на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 62 обстріли.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 11 атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворог чотири рази намагався йти вперед в бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Рсійські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника у бік Різниківки.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили п’ять атак в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 41 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у напрямку Олексіївки та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 46 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще два боєзіткнення тривають. Під авіаударами ворога опинився населений пункт Верхня Терса.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Заступальних дій не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворожих наступальних дій не було.

Лінія фронту станом на 6 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1413-й день повномасштабної війни в Україні.

