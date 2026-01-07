Головна Країна Події в Україні
Дніпро: через атаку РФ є постраждалі, пошкоджено навчальні заклади

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дніпро: через атаку РФ є постраждалі, пошкоджено навчальні заклади
Наслідки атаки на Дніпро
скриншот з відео

У більшості випадків люди отримали гостру реакцію на стрес, однак є й постраждалі з осколковими пораненнями

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про наслідки російської атаки на місто, в результаті якої постраждали численні житлові будинки та навчальні заклади, пише «Главком».

За словами мера, внаслідок обстрілу в десяти багатоповерхівках було пошкоджено кілька сотень вікон, а також є дані про пошкодження мереж опалення в одному з будинків. Окрім цього, були знищені автомобілі.

Відомо, що внаслідок атаки сім осіб постраждали, серед яких двоє – діти. У більшості випадків люди отримали гостру реакцію на стрес, однак є й постраждалі з осколковими пораненнями. Міські лікарні вже надають необхідну медичну допомогу потерпілим.

У професійно-технічному училищі, де навчають майбутніх слюсарів та кондитерів, пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Пожежу, яка виникла в результаті обстрілу, рятувальники швидко загасили, але руйнування значні. Також постраждали два дитячі садочки та одна з шкіл міста.

Мер Філатов подякував усім, хто допомагає у цих умовах, включаючи рятувальників, поліцію, благодійників та обласну військову адміністрацію. Він висловив подяку за підтримку та зазначив, що комунальні служби вже розпочали роботу.

Раніше у мережі з'явилися кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Ввечері, 6 січня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину ударними дронами. 

Теги: Дніпро Борис Філатов обстріл

