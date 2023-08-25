Зеленський анонсував рішення щодо держпосадовців, які не думають про Україну (відео)

«Деякі законодавчі рішення убезпечать Україну від усіх, хто намагається послабити її»

Україна почала реалізовувати домовленості щодо F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів», – сказав він.

Також глава держави розповів і про сьогоднішню нараду за підсумками візитів. – «Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт».

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За словами президента, осінь буде насиченою з погляду дипломатії.

«До речі, вчора вже пізно ввечері провів розмову з Президентом США Байденом. Хороша розмова. Подякував за привітання з Днем Незалежності. Обговорили, як іще посилимо свободу. І маємо нову вагому домовленість: Америка долучиться до підготовки пілотів та інженерів F-16. У цьому та інших напрямках будуть іще новини. Дякую!», – продовжив президент.

Згадав очільник України і про сьогоднішній візит міністра закордонних справ Туреччини. Сторони обговорили звільнення полонених, «формулу миру» та зерновий експорт.

«Вже готуємось і до наступного тижня. Будуть деякі спеціальні внутрішньополітичні наради. Вони вже заплановані. Щодо законодавчих рішень... Те, що точно убезпечить нашу державу від усіх, хто намагається послабити її, хто думає, на жаль, не про Україну, хоч і обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив», – додав він.

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Відзначив Зеленський і воїнів.

«Десантники «Вісімдесятки», які потужно б’ються на Бахмутському напрямку. 68-ма окрема єгерська бригада, яка знищує окупантів на Лиманському напрямку. 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії, яка дає потрібні Україні результати на Кремінському напрямку – дякую вам! 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ – дякую за вашу міць на Оріхівському напрямку. 59-та окрема мотопіхотна бригада – це Донецький напрямок, дуже, дуже ефективні. Дякую! І наші ракетники: 27-ма реактивна артилерійська бригада імені отамана Калнишевського та 107-ма реактивна артилерійська Кременчуцька бригада – дякую вам, воїни, за особливу влучність на Запорізькому напрямку! Слава всім, хто б’ється та працює заради України!», – завершив президент.

Нагадаємо, триває 548-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних сил сьогодні знищено дві крилаті ракети «Калібр» та ударний БпЛА Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.