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    Зеленський утворив делегацію для переговорів з Росією про гарантії безпеки

    Зеленський підписав указ про делегацію для переговорів з РФ щодо гарантій безпеки України - Зеленський утворив делегацію для переговорів з Росією про гарантії безпеки
    Зеленський підписав указ про делегацію для переговорів з РФ щодо гарантій безпеки України
    фото: Офіс президента

    Делегацію очолив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

    Президент Володимир Зеленський утворив делегацією для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті Офіса президента.

    До складу української делегації входять:

    • народний депутат Давид Арахамія;
    • народний депутат Андрій Костін;
    • народний депутат Дмитро Лубінець;
    • міністр юстиції Денис Малюська;
    • радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;
    • міністр оборони Олексій Резніков;
    • заступник голови МЗС Микола Точицький;
    • народний депутат Рустем Умеров;
    • юрист-міжнародник Олександр Малиновський (експерт делегації);
    • надзвичайний та повноважний посол України Олександр Чалий (експерт делегації).

    Згідно з указом, очільник делегації Давид Арахамія може за погодженням з МЗС України вносити зміни до складу делегації, залучати до її роботи працівників держорганів, підприємств, установ тощо. Також затверджено таємні директиви делегації. Кабінет міністрів має забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з переговорами.

    Указ також затверджує директиви делегації України для участі у переговорах з РФ з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України, однак їх зміст не оприлюднюється.

    Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації України у переговорах щодо гарантій безпеки.

    Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави держави-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчим часом.

    Також Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.

    Теги: МЗС росія окупанти міністр війна Володимир Зеленський Україна президент Олексій Резніков Давид Арахамія окупація Денис Малюська указ Михайло Подоляк Андрій Костін #stoprussia
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    Зеленський утворив делегацію для переговорів з Росією про гарантії безпеки