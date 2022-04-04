Зеленський утворив делегацію для переговорів з Росією про гарантії безпеки
Делегацію очолив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія
Президент Володимир Зеленський утворив делегацією для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті Офіса президента.
До складу української делегації входять:
- народний депутат Давид Арахамія;
- народний депутат Андрій Костін;
- народний депутат Дмитро Лубінець;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;
- міністр оборони Олексій Резніков;
- заступник голови МЗС Микола Точицький;
- народний депутат Рустем Умеров;
- юрист-міжнародник Олександр Малиновський (експерт делегації);
- надзвичайний та повноважний посол України Олександр Чалий (експерт делегації).
Згідно з указом, очільник делегації Давид Арахамія може за погодженням з МЗС України вносити зміни до складу делегації, залучати до її роботи працівників держорганів, підприємств, установ тощо. Також затверджено таємні директиви делегації. Кабінет міністрів має забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з переговорами.
Указ також затверджує директиви делегації України для участі у переговорах з РФ з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України, однак їх зміст не оприлюднюється.
Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації України у переговорах щодо гарантій безпеки.
Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави держави-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчим часом.
Також Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.