Зеленський утворив делегацію для переговорів з Росією про гарантії безпеки

Зеленський підписав указ про делегацію для переговорів з РФ щодо гарантій безпеки України

Делегацію очолив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

Президент Володимир Зеленський утворив делегацією для участі в переговорах з Росією щодо підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України. Відповідний указ опубліковано на сайті Офіса президента.

До складу української делегації входять:

народний депутат Давид Арахамія;

народний депутат Андрій Костін;

народний депутат Дмитро Лубінець;

міністр юстиції Денис Малюська;

радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк;

міністр оборони Олексій Резніков;

заступник голови МЗС Микола Точицький;

народний депутат Рустем Умеров;

юрист-міжнародник Олександр Малиновський (експерт делегації);

надзвичайний та повноважний посол України Олександр Чалий (експерт делегації).

Згідно з указом, очільник делегації Давид Арахамія може за погодженням з МЗС України вносити зміни до складу делегації, залучати до її роботи працівників держорганів, підприємств, установ тощо. Також затверджено таємні директиви делегації. Кабінет міністрів має забезпечити фінансування витрат, пов’язаних з переговорами.

Указ також затверджує директиви делегації України для участі у переговорах з РФ з підготовки та узгодження проєкту договору про гарантії безпеки України, однак їх зміст не оприлюднюється.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації України у переговорах щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо, голова української делегації на переговорах із Росією Давид Арахамія заявив, що зустріч українського президента Володимира Зеленського та глави держави-агресора Володимира Путіна може відбутися найближчим часом.

Також Давид Арахамія вважає, що ворог в цілому готовий прийняти умови запропонованого Україною договору.