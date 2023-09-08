Росія спрямувала на Одещину два десятки «Шахедів»
Знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей
У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього зафіксовано пуски 20 «Шахедів» у напрямку Одещини.
До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.
«У результаті бойової роботи знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей», – повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Як повідомлялося, 8 вересня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Запоріжжі прогриміли вибухи. Відомо, що ворог поцілив кількома ракетами (попередньо, балістичними) в об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру.
Також на світанку 8 вересня у Сумах пролунав звук вибуху. Військова адміністрація повідомила, що в місті працює ППО. Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.
Триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
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