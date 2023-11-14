Царьову повідомлено про підозру у фінансуванні Росгвардії

Царьову було повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційній діяльності та державній зраді

Наразі слідство здобуло докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим

Колишній нардеп Олег Царьова підозрюється у фінансуванні військ національної гвардії РФ. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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«За даними слідства, колишній член забороненої в Україні «Партії регіонів» у 2014 році виїхав до РФ. На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою нанесення шкоди обороноздатності України. Для збору інформації використовує свої знайомства та зв’язки в країні.

Наразі слідство здобуло докази фінансування підозрюваним збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим. Екснардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових росгвардії для забезпечення охоронних заходів», – йдеться в повідомленні.

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Так, було встановлено факти грошових переказів за охорону музею-садиби та санаторію в окупованій Ялті, які належать екснардепу.

«Їх переведено на рахунки «федерального державного унітарного підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії РФ». Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму», - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Йдеться про колишнього нардепа Олега Царьова, раніше йому було повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційній діяльності та державній зраді.

Нагадаємо, 27 жовтня у тимчасово окупованій Ялті двічі вистрілили в колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Це сталося на території санаторію, де він проживає. Коли на місце приїхали лікарі швидкої допомоги, політик був непритомний і з великою крововтратою.