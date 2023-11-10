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Дубінський під час війни встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію – ДБР

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дубінський під час війни встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію – ДБР
Олександр Дубінський ймовірно вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон
фото з відкритих джерел

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження Дубінським справа буде направлена до суду

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«Генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що імені підозрюваного ДБР не називає, проте 8 серпня підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон отримав нардеп Олександр Дубінський.

ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Крім того, правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.

За інформацією, наявною у слідства, нардеп у змові з іншими особами організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Родич співмешканки народного обранця намагався виїхати з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів.

Цей дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації на підставі клопотання Громадської організації «МедіоОборонга». Сам родич пізніше засвідчив, що не обізнаний з діяльністю цієї громадської організації.

До слова, Державне бюро розслідувань опублікувало аудіозапис телефонної розмови нардепа Олександра Дубінського, де він розповідає, як краще оформити документи для незаконного виїзду за кордон.

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Теги: суд війна кордон Олександр Дубінський ДБР

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