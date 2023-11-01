Рішення суду: скандальний нардеп Яценко заплатить 1 грн голові Черкаської ОДА

Висловлювання політика на кшталт «продажні шкури», «прийшов грабувати місто», сказані у бік керівника області, Феміда назвала оціночними судженнями

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Антон Яценко повинен заплатити голові Черкаської облдержадміністрації Ігорю Табурцю 1 грн за нанесену моральну шкоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Як свідчить рішення Печерського райсуду Києва, голова ОДА подав позов про захист власної честі, гідності та ділової репутації. У ньому Табурець заявив: 18 квітня 2022 року нардеп Яценко розмістив у Facebook допис з інформацією недостовірного та образливого характеру. Зокрема, політик звинуватив голову Черкаської ОДА в одержанні $100 тис. хабаря за призначення першого заступника міського голови Умані.

Крім цього, Антон Яценко написав, що Ігор Табурець «прийшов грабувати місто замість того, щоб боротись з ворогом – російськими окупантами». Ще нардеп у своєму дописі висловив впевненість, що «такі «продажні шкури», як Табурець, працюють на ворога».

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скріншот допису Антона Яценка, який заскрінили черкаські ЗМІ

У суді керманич Черкащини добивався спростування допису Яценка та стягнення з нього символічної моральної шкоди на суму 1 грн. Зрештою, Феміда частково задовольнила позов. Зокрема, поширена інформація нардепом щодо отримання $100 тис. хабаря головою Черкаської ОДА не відповідає дійсності. Такий висновок суд зробив на підставі відповіді поліції Черкаської області. Тому звинувачення у корупції суд визнає недостовірною інформацією, яка принижує честь та гідність позивача.

Що стосується інших висловлювань нардепа Антона Яценка на адресу керівника області, то Феміда їх розцінила як оціночні судження. І додала: межа допустимої критики щодо публічної особи, зокрема, Ігоря Табурця, є значно ширшою, ніж пересічних людей. Суд зацитував Декларацію Комітету Міністрів Ради Європи про свободу політичних дебатів у засобах масової інформації, схваленої 12 лютого 2004 року: «Політичні діячі та посадові особи підлягають ретельному громадському контролю і потенційно можуть зазнати гострої та сильної громадської критики… При цьому зазначені діячі та особи не повинні мати більшого захисту своєї репутації та інших прав порівняно з іншими особами».

Окрім стягнення 1 грн на користь голови Черкаської ОДА, нардеп Яценко має сплатити 1,9 тис. грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», у квітні народний депутат України Антон Яценко виклав пост, в якому повідомив, що отримав прапор із подякою від бійця Батареї управління та артилерійської розвідки 3 окремої штурмової бригади «Азов». Проте управляння бригади офіційно заявило, що не надсилало Яценку прапорів із подякою, та звинуватило його в політичній провокації та піарі. У мережі розгорівся гучний скандал.

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Раніше нардеп Яценко втрапив в інший скандал. Під дописом Уманської міської ради у Facebook Яценко влаштував перепалку із журналісткою Юлією Пустовою та вдався до відвертих образ. Після розголосу у соцмережах нардеп видалив свої коментарі із нецензурними словами.

Раніше нардеп висловив неповагу до державного славня. Коли в Уманській міській раді заграв гімн України, присутній там Яценко демонстративно не встав та продовжував щось роздивлятися у смартфоні. Пізніше Яценко назвав виконання Державного Гімну «провокацією».

Зазначимо, що Антон Яценко – народний депутат України VI, VII, VIII та IX скликань. На Парламентських виборах в Україні 2012 р. балотувався по одномандатному виборчому округу № 200 (Черкаська область) від Партії регіонів. Член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. У травні 2021 року перейшов до фракції «Батьківщина», у березні 2022 покинув фракцію. 16 січня 2014, під час Євромайдану, голосував за пакет законів, які стали відомі як «Закони про диктатуру».