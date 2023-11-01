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В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні
Бойовик «ДНР» отримав строк в Узбекистані
фото ілюстративне

Уродженець Узбекистану в 2014-2015 роках воював в Україні на боці «ДНР»

У Ташкентській області до 5 років позбавлення волі засуджено 38-річного узбекистанця, обвинуваченого в участі у бойових діях в Україні на стороні самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це повідомляє «Радио Озодлик».

Суд визнав Ільдара Хайруліна, уродженця Юкоричірчикського району Ташобласті, винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 154 («Найманство») КК РУз.

Згідно з документами слідства уродженець Юкоричірчикського району в 2014-2015 роках в Україні «брав участь у бойових діях проти державних збройних сил».

Проте родичі Хайруліна стверджують, що він не брав участі у війні в Україні, не їздив туди і на момент звинувачення перебував у Росії.

Це перший відомий випадок винесення вироку громадянинові Узбекистану за участь у бойових діях на території України.

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Теги: суд війна Узбекистан Україна

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