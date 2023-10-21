Експрокурор, що влаштував гучне весілля у Львові, отримав повістку – ЗМІ

Представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручили повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який нещодавно відгуляв у Львові гучне весілля з колишньою працівницею Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань Роксоланою Москвою.

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Про це «Еспресо.Захід» стало відомо з власних джерел.

Як повідомили джерела, повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому вручили за адресою проживання 20 жовтні.

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Документ оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо, у Львові в п'ятизірковому комплексі Emily Resort пройшло весілля колишнього прокурора та ексспівробітниці Держбюро розслідувань. У перший день свято відвідало приблизно 300 гостей, другого дня – ще 500. Гостей розважали українські артисти – Олександр Пономарьов, Оля Полякова та Дзідзьо. Ведучим був Григорій Решетник.

У мережі поширили багато фото й відео з пишного весілля, вразив, зокрема, багатоярусний весільний торт, який коштував 100 тис. грн. Звідки у молодят кошти на таке гучне свято – загадка.

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Згодом стало відомо, що наречена під час роботи в ДБР придбала елітний автомобіль.