Влада Франції виділить ще €30 млн на ремонт захисної арки ЧАЕС

Загальний внесок Парижа у відновлення пошкодженого російським дроном укриття становитиме €40 млн

Влада Франції оголосила про виділення додаткових €30 млн на ремонт захисної арки Чорнобильської атомної електростанції, яку пошкодив російський безпілотник у лютому 2025 року. Загальна сума французької допомоги на ці роботи зросте до €40 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LB.ua.

Про новий фінансовий внесок повідомив міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр.

«Франція вже виділила €10 млн на попередні дослідження. Тепер вона додає ще €30 млн, тож її загальний внесок становитиме €40 млн. Це, безумовно, вагома частка спільного фінансування», – заявив посадовець.

Додаткові кошти спрямують на відновлення захисної споруди над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Її пошкодження створило необхідність проведення масштабних ремонтних робіт для відновлення захисних функцій укриття.

Захисна арка, відома як Новий безпечний конфайнмент, була збудована для ізоляції зруйнованого реактора та запобігання поширенню радіоактивних матеріалів. Споруда також забезпечує умови для майбутнього демонтажу нестабільних конструкцій старого саркофага.

14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник влучив у конструкцію укриття. Внаслідок атаки виникла пожежа, а сама арка зазнала пошкоджень, які вплинули на її здатність виконувати захисні функції.

Відновлення конфайнменту потребує міжнародного фінансування. Франція стала одним із донорів ремонтних робіт, а її новий внесок має допомогти забезпечити подальшу реалізацію проєкту.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про необхідність термінового ремонту захисної арки Чорнобильської АЕС. За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, відновлення пошкодженої споруди потребує значних фінансових ресурсів. Завершити необхідні роботи планують до 2030 року.