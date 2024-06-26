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У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: є постраждалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: є постраждалі
З рейок зійшли вагони поїзда № 511 Воркута – Новоросійськ
фото з соцмереж

За даними російських ЗМІ, внаслідок інциденту є як мінімум семеро постраждалих

Дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі. Про це повідомляє перевізник російської мережі залізниць РЖД.

Зокрема, з рейок зійшли вагони поїзда № 511 Воркута – Новоросійськ. Компанія уточнює інформацію про постраждалих. Рух поїздів на ділянці зупинено.

Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок інциденту є як мінімум семеро постраждалих.

За попередніми даними, аварія сталася через те, що залізничний насип розмило водою.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб».

Раніше у Московській області Росії загорівся приміський поїзд, пасажирів було евакуйовано.

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Теги: росія аварія потяг

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