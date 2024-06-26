У Росії зійшов із рейок пасажирський потяг: є постраждалі

За даними російських ЗМІ, внаслідок інциденту є як мінімум семеро постраждалих

Дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на перегоні Інта-1 – Вугільний у Республіці Комі. Про це повідомляє перевізник російської мережі залізниць РЖД.

Зокрема, з рейок зійшли вагони поїзда № 511 Воркута – Новоросійськ. Компанія уточнює інформацію про постраждалих. Рух поїздів на ділянці зупинено.

Російські ЗМІ пишуть, що внаслідок інциденту є як мінімум семеро постраждалих.

За попередніми даними, аварія сталася через те, що залізничний насип розмило водою.

🚂❌ Дев'ять пасажирських вагонів поїзда Воркута — Новоросійськ зійшли з рейок, — росзмі.



Наразі відомо про сім постраждалих. Попередня причина аварії — залізничний насип розмило водою.#хроніки_оркостану pic.twitter.com/My3pswplDE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 26, 2024

Нагадаємо, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб».

Раніше у Московській області Росії загорівся приміський поїзд, пасажирів було евакуйовано.