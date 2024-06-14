Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Індії створено мотоцикл, що їздить на метані (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Індії створено мотоцикл, що їздить на метані (відео)
Bajaj планує публічну презентацію свого першого мотоцикла на стисненому природному газі в середині 2024 року
скріншот з відео

Мотоцикл буде коштувати близько 80 тис. індійських рупій, що еквівалентно приблизно 900 євро

Індійська компанія Bajaj проголосила, що створила мотоцикл нового сегменту CNG (Compressed Natural Gas), тобто працюючий не на бензині, а від стисненого природного газу (метан). Як повідомляє 24 авто з посиланням на motorradonline.de, індійський виробник запустить цю модель в продаж вже найближчим часом. 

Свій перший мотоцикл на стисненому природному газі виробник ще не назвав. Топ-менеджер Раджив Баджаджа лише ствердно заявив про презентацію та готовність до серійного виробництва.

«Ми вважаємо, що мотоцикл на стисненому природному газі спочатку повинен зацікавити клієнтів із меншим робочим об’ємом від 100 до максимум 160 кубиків. Це перша у світі ініціатива в цьому напрямку. Також можлива гібридна версія, в якій можна перемикатися між бензиновим і газовим режимом роботи», – підкреслив Раджив Баджадж.

Найбільшою перевагою цієї бензинової альтернативи є те, що теперішні двигуни внутрішнього згоряння можна переобладнати з відносно невеликими зусиллями. Крім того, енергетична щільність природного газу, який в основному складається з метану, приблизно на 20 відсотків вища, ніж у бензину.

Недоліки транспортних засобів, що працюють на природному газі, насамперед пов’язані з порівняно слабшою інфраструктурою, але це все залежить від регіонів. Є країни з дуже розгалуженою мережею АГНКС (автомобільна газонаповнювальна компресорна станція), тобто метанових заправок.

В тій же Індії газ є легкодоступним і відносно недорогим. З іншого боку, використання природного газу або біогазу менш складне, ніж водню. Цим шляхом вже пішла компанія Kawasaki, яка розробляє перший мотоцикл із двигуном внутрішнього згоряння.

Раджив Баджай поки не розкрив назву першої моделі CNG. Експерти припускають, що це може бути Bajaj Pulsar, переобладнаний для роботи на газу. Моделі Pulsar є найпопулярнішими в номенклатурі Bajaj.

Щодо ціни, то експерти пророкують недорогий цінник, мотоцикл буде коштувати близько 80 000 індійських рупій, що еквівалентно приблизно 900 євро.

Читайте також: Новий головний біль Ілона Маска? Нерозпродані електромобілі Tesla видно з космосу
Теги: технології біометан мотоцикл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

77-річного вченого Анатолія Маслова у травні засудили до 14 років колонії суворого режиму
Росія звинувачує власних фізиків у державній зраді
9 червня, 18:35
Ілон Маск каже, що майбутній ШІ забере вашу роботу, але не все так погано
Ілон Маск: За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи
24 травня, 21:25
Нолан Арбо повідомив, що отримав більше незалежності у діях
Перший пацієнт із нейрочіпом у мозку розповів, як змінилось його життя
27 травня, 08:33
За словами нардепа Арахамії, QR-код військового квитка працюватиме по аналогії з Covid-сертифікатом
QR-код замість військового квитка. Нардеп анонсував оновлення в застосунку «Резерв+»
20 травня, 13:22
Електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги
Міноборони назвало терміни запровадження електронного військового квитка
20 травня, 13:58
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр різко висловилася про китайські компанії, які допомагають Путіну вести цю війну проти України
США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України
16 травня, 04:02
На думку Лукашука, Ходорковський відпрацьовує російські наративи
Ходорковський працює на Путіна? Російський опозиціонер спровокував хвилю критики
20 травня, 16:05
Гармата рельсотрон буде мати максимальну потужність
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
3 червня, 10:08
Цей проєкт, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall
В Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки
11 червня, 02:35

Авто

В Індії створено мотоцикл, що їздить на метані (відео)
В Індії створено мотоцикл, що їздить на метані (відео)
Новий головний біль Ілона Маска? Нерозпродані електромобілі Tesla видно з космосу
Новий головний біль Ілона Маска? Нерозпродані електромобілі Tesla видно з космосу
Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall
Виробництво 155-мм снарядів: добра звістка від концерну Rheinmetall
Чехія закуповує десятки танків Leopard
Чехія закуповує десятки танків Leopard
Норвегія запускає власне виробництво танків Leopard 2
Норвегія запускає власне виробництво танків Leopard 2
Євросоюз запровадить мита на імпорт китайських електромобілів до 38%
Євросоюз запровадить мита на імпорт китайських електромобілів до 38%

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Після підриву Каховської ГЕС росіяни вчиняють черговий екологічний злочин
26K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
23K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
6640
У київському метро пасажирка потрапила під потяг: поліція повідомила деталі події
5778
На Хмельниччині лунають вибухи
4976
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Сьогодні, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Вчора, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Вчора, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Вчора, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua