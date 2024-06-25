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У Німеччині кортеж Орбана потрапив у ДТП: загинув поліцейський (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Німеччині кортеж Орбана потрапив у ДТП: загинув поліцейський (фото)
Аварія сталася 24 червня
фото: 7aktuell.de/Andreas Werner

Внаслідок аварії 61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні

Кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана потрапив у ДТП дорогою в аеропорт у Штутгарті. Внаслідок чого один поліцейський загинув, ще один отримав важкі поранення. Про це повідомляє Bild.

Аварія сталася до обіду, коли 69-річна жінка на своєму BMW не помітила обмеження, виставлені для проїзду колони прем'єр-міністра і врізалася в мотоцикл 61-річного поліцейського, який супроводжував машину Віктора Орбана.

Другий поліцейський мотоцикл BMW від сили удару відкинуло на службовий автомобіль іншого поліцейського. Зайнявся бензин, який витік при ударі.

Внаслідок аварії 61-річний чоловік невдовзі помер у лікарні.

Видання пише, що Віктор Орбан перебував у Німеччині на Чемпіонаті Європи з футболу. Напередодні ввечері він був на стадіоні, де спостерігав за перемогою збірної Угорщини у матчі попереднього раунду чемпіонату Європи проти Шотландії на арені у Штутгарті. Політик хотів повернутися до Будапешта близько обіду.

Співробітники управління поліції іншого міста проводитимуть розслідування аварії, щоб уникнути упередженості.

Нагадаємо, що 22 червня автобус із українцями потрапив у ДТП в Румунії. ДТП сталася о п’ятій ранку, коли всі пасажири спали. Під час руху автобус перевернувся і впав на узбіччя.

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Теги: ДТП Німеччина Віктор Орбан

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