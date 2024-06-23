На Криворізькому коксохімічному заводі сталася аварія: місто накрила хмара їдкого диму

Вранці сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей підприємства від зовнішньої енергосистеми

Через аварію на Коксохімічному заводі місто Кривий Ріг Дніпропетровської області накрила густа хмара диму. Про це повідомило місцеве медіа «Свої. Кривий Ріг» з покликанням на пресслужбу «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Зазначимо, що Коксохімічний завод входить до складу Криворіжсталі (нині має назву ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»).

У пресслужбі прокоментували ситуацію з хмарою, що накрила Кривий Ріг: «Сьогодні близько 05:00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті».

Сталася аварія на Коксохімічному заводі: Кривий Ріг накрила хмара їдкого диму, є погіршення стану повітря, — місцеві ЗМ pic.twitter.com/A79cNl9fQg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024

Нині, за даними пресслужби, енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована.

Нагадаємо, що французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності. Згідно з першою угодою, компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

До слова, німецька компанія Rheinmetall веде перемовини щодо створення виробничої лінії 155-мм артилерійських снарядів в Україні.