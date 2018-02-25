У Бахчисараї провокатори порвали плакат активістки, яка протестувала біля Ханського палацу

Після інциденту Акімова разом із адвокатом поїхали у відділок, щоб написати заяву на нападників

В окупованому Криму в Бахчисараї силовики затримали кримську татарку, яка вийшла на одиночний пікет біля Ханського палацу з плакатом «Руки геть від Ханського палацу». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов. «Надійшла інформація про затримання в Бахчисараї кримської татарки Ельмаз Акімової, яка



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Ханський палац

Після інциденту Акімова разом із адвокатом поїхали у відділок, щоб написати заяву на нападників

В окупованому Криму в Бахчисараї силовики затримали кримську татарку, яка вийшла на одиночний пікет біля Ханського палацу з плакатом «Руки геть від Ханського палацу».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Надійшла інформація про затримання в Бахчисараї кримської татарки Ельмаз Акімової, яка вийшла з одиночним пікетом біля Ханського палацу з плакатом «Руки геть від Ханського палацу», - зазначив він.

«Два провокатори розірвали плакат, і зараз її співробітники поліції намагаються відвезти до відділку. Цивільні захисники виїжджають на місце», - додав Курбедінов.

Водночас об'єднання «Кримська солідарність» запевняє, що кримськотатарську активістку не затримували. Вона писала в поліцію заяву на нападників, які порвали її плакат.

За повідомленням активістів, поліцію викликали перехожі, побачивши, як у дівчини відбирають плакат.

У коментарі «Громадському радіо» кримськотатарська активістка розповіла, що під час одиночного пікету під Ханським палацом у Бахчисараї до неї підійшли чоловік і жінка.

«Вони почали лаятись на мене: про те, що це неправда, що все добре, що при Україні цей палац ніхто не реставровував. Потім жінка відібрала у мене плакат і почала його рвати», — розповіла Акімова.

За її словами, перехожі викликали поліцію.

«Поліція приїхала не захищати мене, а брати пояснення. Вони сказали, що, якщо я цього не зроблю, на мене складуть протокол. А якщо доведуть, що я була не одна, я отримаю штраф до 30 000 рублів», - пояснила вона.

Після інциденту Акімова разом із адвокатом поїхали у відділок, щоб написати заяву на нападників. Активістка розповіла, що на виході із відділку вони зустріли тих самих жінку та чоловіка.

«Їх ніхто не затримував, не ставив запитань. Вони самі поїхали у відділок писати на мене заяву», - сказала активістка.

Нагадаємо, Україна закликає ЮНЕСКО вжити заходів для збереження Ханського палацу в анексованому Росією Криму,

Ханський палац-музей у Бахчисараї – найвідоміший музей, пов’язаний з історією кримських татар, територія літньої резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.