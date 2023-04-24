Бойовики Пригожина відшукали «вагнерівця», який розповів про вбивства українців

Бойовики пообіцяли вбити Улдарова за його свідчення проти Євгена Пригожина

«Вагнерівця» Азамата Улдарова, який зізнався у вбивстві 400 людей із Бахмута, затримали російські силовики. Його доставили до слідчого відділу Ленінського району Саратовської області. Про це повідомляє правозахисний проэкт Gulagu.net.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, на вході до слідчого відділу Улдарова чекали 4 бійці ПВК «Вагнер», які в присутності співробітників МВС завдали йому ударів по обличчю, зірвали з нього жетон та обіцяли вбити за його свідчення проти Євгена Пригожина та одного із бойовиків із позивним «Айсмен».

Силовики заштовхали Улдарова у відділ і завели до кабінету, щоб нібито захистити Азамата та допитати про відомі йому злочини. Деталі затримання розповів засновник проєкту Володимир Осєчкін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Азамату вдалося зв'язатися зі мною в момент, коли я давав інтерв'ю, і ми записали розповідь Азамата про те, що відбувається. Надалі слідчі зажадали від Улдарова відключити мобільний телефон. Очевидно, що біля слідчого відділу перебувають бійці терористичного угрупування ПВК «Вагнер», які щойно вчинили напад, погрожували вбивством і мають намір вбити Улдарова за вказівкою Пригожина», – зазначив Осєчкін.

Нагадаємо, екскомандири російської терористичної організації ПВК «Вагнера» розповіли російському проєкту Gulagu.net про масові вбивства цивільних та військовополонених українців, звірства та інші воєнні злочини, які вони вчинили на війні проти України за наказами ватажка Євгенія Пригожина, соратника диктатора Володимира Путіна. Інтерв'ю проєкту дав колишній в'язень російських тюрем Азамат Улдаров, який помилований указом Путіна. Як розповів бойовик Улдаров, його загону дали наказ «знищити всіх» під час штурму міст Соледар та Бахмут. Він зізнався у тому, що сам віддав наказ на вбивство «300-400» людей, які переховувались у підвалі. Зокрема, він сказав, що серед них було «приблизно 40 дітей».