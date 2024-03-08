Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК
На одного з працівників ТЦК також здійснили наїзд автомобілем
фото: скріншот

Чернівецький обласний ТЦК та СП наразі не прокоментував інцидент

В одному із сіл на Буковині чоловіки, озброївшись сокирами, напали на чоловіків у військовій формі, ймовірно працівників ТЦК. Відео бійки з'явилося в соцмережах.

Видання «Чернівецький промінь» зазначає, що інцидент стався на блокпосту ТЦК у Путильському районі.

На кадрах видно, як до представників ТЦК під'їхав чоловік на коні, який тримає сокиру. Чоловіки розмовляли аж поки на дорогу не виїхав автомобіль жовтого кольору.

Наблизившись до військових, водій набрав швидкість і їхав просто на військкомів. Одному вдалося відскочити, а іншого автівка зачепила і він впав. На щастя, чоловік не травмувався.

Потім водій розвернувся, вийшов з машини і накинувся на військкомів, наносячи удари твердою стороною сокири. Зчинилася перепалка, до якої доєднався чоловік на коні. Також чоловіки повибивали вікна в автівці представників ТЦК.

Осторонь весь цей час стояли ще двоє чоловіків у формі з автоматами і представники поліції. Однак у конфлікт вони не втручалися.

Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент та не підтвердив, що чоловіки у формі мають стосунок до мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, у Київській області стався черговий скандал з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони, начебто, побили водія-далекобійника.

Раніше у місті Іршава Закарпатської області сталася бійка між співробітником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та випадковим перехожим.

Читайте також: Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
Теги: ТЦК Чернівецька область конфлікт бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат вважає, що бізнес має сам визначати, хто з працівників для нього важливий, щоб продовжувати працювати
Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації
19 лютого, 07:03
Обмежено придатних зазвичай направляють для проходження служби у тилові підрозділи
Чи мобілізують до армії обмежено придатних? Відповідь ТЦК
26 лютого, 18:25
Мая Санду зауважила, що проблеми із сепаратистським регіоном вирішуватимуться поступово і без зайвого розголосу
Санду заявила, що придністровський конфлікт у Молдові близький до вирішення
10 лютого, 18:32
Один з авторів опитування зазначив, що результати не варто розглядати як прогноз майбутнього
У наступному десятилітті світ житиме гірше – опитування
11 лютого, 06:15
Раніше очільник Генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що наступною ціллю Росії може стати Молдова, якщо не вжити заходів та ігнорувати напругу на Західних Балканах
Росія готує наступ на Молдову? Аналітики ISW вказали на небезпеку
15 лютого, 08:43
Наталуха: «На кордоні працюють провокатори, які націлені на підігрівання цього конфлікту»
«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні
18 лютого, 12:47
Дмитро Кулеба прокоментував блокаду польсько-українського кордону
«Хай потім не ображаються, що ми проявили характер». Кулеба прокоментував блокаду кордону
25 лютого, 00:46
Політичне протистояння Шольца та Макрона посилилось на фоні українського питання
Шольц і Макрон відверто конфліктують: як це може зашкодити Україні
1 березня, 10:09
Боротьба за водний ресурс у Європі може суттєво посилитись
Politico: країни Євросоюзу можуть розпочати конфлікт за один важливий ресурс
Вчора, 15:23

Події в Україні

У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
Окупанти зробили цинічний подарунок маріупольській школі
Окупанти зробили цинічний подарунок маріупольській школі
Окупанти атакували Харківщину: влада повідомили про наслідки
Окупанти атакували Харківщину: влада повідомили про наслідки
Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула людина
Окупанти вдарили по Чернігівщині: загинула людина
Україна обрала нового посла для Британії та демобілізація строковиків. Головне за 7 березня
Україна обрала нового посла для Британії та демобілізація строковиків. Головне за 7 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
МЗС Росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
41K
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
15K
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
7601
Дніпропетровщина готується до оборони, замовила тисячі «зубів дракона»
6813
Ukr.net перестав працювати: як відновити листування
5956
Битва за Конституційний суд. Чи ризикне Руслан Стефанчук змінити роботу?

Новини

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Сьогодні, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Сьогодні, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Вчора, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Вчора, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
6 березня, 14:00

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua