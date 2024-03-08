У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК

На одного з працівників ТЦК також здійснили наїзд автомобілем

Чернівецький обласний ТЦК та СП наразі не прокоментував інцидент

В одному із сіл на Буковині чоловіки, озброївшись сокирами, напали на чоловіків у військовій формі, ймовірно працівників ТЦК. Відео бійки з'явилося в соцмережах.

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Видання «Чернівецький промінь» зазначає, що інцидент стався на блокпосту ТЦК у Путильському районі.

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На кадрах видно, як до представників ТЦК під'їхав чоловік на коні, який тримає сокиру. Чоловіки розмовляли аж поки на дорогу не виїхав автомобіль жовтого кольору.

Наблизившись до військових, водій набрав швидкість і їхав просто на військкомів. Одному вдалося відскочити, а іншого автівка зачепила і він впав. На щастя, чоловік не травмувався.

Потім водій розвернувся, вийшов з машини і накинувся на військкомів, наносячи удари твердою стороною сокири. Зчинилася перепалка, до якої доєднався чоловік на коні. Також чоловіки повибивали вікна в автівці представників ТЦК.

Осторонь весь цей час стояли ще двоє чоловіків у формі з автоматами і представники поліції. Однак у конфлікт вони не втручалися.

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Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент та не підтвердив, що чоловіки у формі мають стосунок до мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, у Київській області стався черговий скандал з працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони, начебто, побили водія-далекобійника.

Раніше у місті Іршава Закарпатської області сталася бійка між співробітником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та випадковим перехожим.