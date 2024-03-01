Шольц і Макрон відверто конфліктують: як це може зашкодити Україні

Журналісти вважають, що протистояння лідерів Франції та Німеччини може суттєво відбитись на військовій допомозі Україні і послабити постачання зброї

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа. Про це пише Bloomberg.

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Макрон на своєму Паризькому саміті європейських лідерів чітко заявив: допоможіть Україні виграти війну та змусьте російського диктатора Володимира Путіна здатись. Ці слова контрастували із наступними заявами німецького канцлера, пише Politico. «Я здивований, що деяких людей не турбує, що вони навіть не замислюються про те, чи можуть наші дії призвести до свого роду ескалації конфлікту», – сказав журналістам Олаф Шольц.

Видання наголошує на різних підходах двох країн до надання допомоги Україні. Німецька влада раніше вже відкладала відправку танків Leopard Україні. Крім того, німецькі чиновники скаржаться, що Макрон готовий жорстко говорити про Україну, надавши менше допомоги ніж Німеччина. Французькі чиновники заявляють, що країна надає Україні зброю, яка справді має значення, і робить це стабільно. Як зазначає Politico, після саміту в Парижі Емманюель Макрон почав переслідувати Олафа Шольца за його «історичну нерішучість».

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Критика і підтримка Макрона

Натяки Макрона на початку цього тижня щодо розміщення військ в Україні були навмисно двозначними. За словами офіційних осіб, вони мали на меті створити невизначеність у свідомості росіян. Водночас Шольц поспішив публічно заперечити позицію Макрона. Канцлер Німеччини категорично виключив можливість введення військ європейськими державами.

Як пише Bloomberg, розбіжності підкреслюють давні труднощі обох лідерів у спільній роботі, їхні різні стилі у політиці, а також те, чим ця напруженість може вилитися, і поставити під загрозу хід війни. За словами одного французького чиновника, Макрон бачить у Шольца лідера без сміливості та амбіцій, який не може мислити далі короткострокового періоду.

Близькі помічники канцлера також визнають, що вони з Макроном не ладнають. У Берліні Макрона сприймають як монархічного діяча, який краще вміє видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Коментарі Макрона щодо ймовірної відправки до України сухопутних військ викликали негативну реакцію багатьох союзників і увагу Путіна. Незважаючи на це, їх вітали в деяких країнах, що межують з Росією.

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«Ми – відкрита книга для Путіна, він очікує, що завтра не принесе ні Taurus, ні ATACMS, ні, навіть, достатньої кількості боєприпасів», – написав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на своїй сторінці у мережі X. Він мав на увазі ракети великої дальності, які мають Німеччина та США та неохоче надають Україні. «Необхідно змінити наш підхід, прийняти стратегічну неоднозначність, порушити табу та включити всі доступні варіанти в наш інструментарій», – сказав він, підтримуючи позицію Макрона.

Розбіжності посилюються

Як пишуть журналісти, думка про те, що Німеччина робить недостатньо, дратує канцлера, особливо враховуючи, що його країна витратила на допомогу набагато більше, ніж її сусід по той бік Рейну. За даними Кільського інституту, з січня 2022 року по січень 2024 року військові зобов’язання перед Україною склали 17,7 мільярда євро (19 мільярдів доларів) від Німеччини та 0,64 мільярда євро від Франції. Французький уряд каже, що витратив 3,8 мільярда євро, не надаючи розбивку цих цифр.

«Мене дуже дратує відсутність балансу між тим, що дійсно необхідно зараз, і дискусією про цю єдину систему», – сказав Шольц про ракети Taurus на початку цього тижня на конференції в Берліні. «Чого бракує Україні, так це боєприпасів на всі можливі відстані».

«Проблема полягає в тому, що позиція Макрона послаблена обмеженим обсягом військової допомоги, яку Франція надала Україні досі, що не відповідає її профілю як найсильнішої військової сили Європи», – вважає дослідник із паризького Міжнародного інституту стратегічних досліджень Рим Момтаз.

Східноєвропейський чиновник, який тісно співпрацював з французами та німцями, сказав: обидва лідери вважаються політичною спільнотою дещо зарозумілими, але принаймні Макрон розуміє, що потрібно щось робити. Союзники зазначають, що Шольц навіть не приєднався до Макрона у відкритих закликах до перемоги України. Натомість заявив лише, що Росія не повинна виграти війну, а Україна її не програти.

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Як пише Bloomberg, на тлі цієї політичної напруженості є ще один важливий момент, який дуже дратує обох політиків. Йдеться про зміну економічної картини для двох країн починаючи з 2018 року. Саме тоді Франція почала випереджати Німеччину в економічному плані. Прогноз Франції на найближче майбутнє також помітно кращий після енергетичної кризи, через яку минулого року Німеччина, яка довгий час залежала від російського викопного палива, почала впадати у економічну кризу.

Макрон і Шольц, які раніше були міністрами економіки та фінансів своїх країн, знайомі багато років. Поворотним моментом у їхніх стосунках став момент, коли Шольц у 2018 році запропонував Франції відмовитися від свого постійного місця в Раді Безпеки ООН на користь місця для ЄС. Погляд французького лідера також сформований його повагою до попередниці Шольца Ангели Меркель, з якою він працював у 2017-2021 роках. З ноткою ностальгії Макрон сказав під час пресконференції в понеділок: «Я знав світ, де Німеччина та Франція погоджувалися одна з одною».