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Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Де виписуватимуть повістки в березні: ТЦК назвав усі місця
ТЦК перевіряють документи та виписують повістки на вулицях та у громадських місцях
фото з відкритих джерел

Військкоми менше ходять по домівках військовозобов’язаних, оскільки в цьому мало сенсу

Загальну мобілізацію в Україні продовжено до 13 травня цього року і чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку. Про те, в яких місцях її виписуватимуть у березні, розповів в інтерв'ю Telegraf речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

За місцем проживання

«Вручення повісток за місцем проживання з самісінького початку було основним способом оповіщення військовозобов’язаних про їхній виклик для уточнення даних», – заявив Істомін.

Речник ТЦК нагадав, що у мирні часи так призовників викликали на призовні дільниці, і додав, що деякі чоловіки ховалися від призову на строкову службу, не відчиняли двері. Він наголосив, що наразі велика кількість людей проживають не за місцем реєстрації та давно не оновлювала дані.

У громадських місцях

«Ок, людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо», – розповів Істомін.

Військком наголосив, що чималій кількості чоловіків, яких нині призивають за мобілізацією, потрібен був поштовх. Зокрема, він них не раз чули: «Я чекав повістку, але сам не йшов». Крім цього, за словами Істоміна, бувають випадки, коли військовозобов’язані «просять виписати їм повістку».

На підприємствах

Речник ТЦК повідомив, що повістки можуть виписуватися на підприємствах – керівник вручає їх своїм підлеглим. Окрім цього, до призову на службу активніше залучають органи влади.

«Сьогодні наші співробітники практично не ходять за місцем мешкання громадян, оскільки в цьому небагато сенсу. Перевіряють документи на вулицях. Це роблять люди з числа військовослужбовців ЗСУ, наділені відповідними повноваженнями військовим комендантом», – пояснив він.

Роман Істомін додав, що представники ТЦК почали використовувати бодікамери, аби в разі конфлікту ситуація була зафіксована з обох сторін.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Також Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Читайте також: Чи можна вважати мобілізацію в Україні провальною? Відповідь ТЦК
Теги: повістка мобілізація українці ТЦК

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