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На Закарпатті сталася бійка між працівником військкомату та перехожим

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Закарпатті сталася бійка між працівником військкомату та перехожим
Бійка закінчилася без травм
фото з відкритих джерел

Співробітник ТЦК стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки

У місті Іршава Закарпатської області сталася бійка між співробітником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та випадковим перехожим. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Співробітник ТЦК стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки. Один з них, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чи то вибив сигарету, чи то показав нецензурний жест військовому. Це стало приводом для конфлікту, який переріс у бійку.

«Бійка закінчилася без травм, але «сміливий» перехожий міг отримати повістку», – зауважує журналіст.

Раніше на Закарпатті працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) навідалися до оздоровчого комплексу «Термальні води Косино».

Нагадаємо, що вчора працівники ТЦК навідались до спортзалу в Києві. 

До слова, у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів. 

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Теги: бійка журналіст Закарпаття військомат

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