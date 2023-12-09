На Закарпатті сталася бійка між працівником військкомату та перехожим

Співробітник ТЦК стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки

У місті Іршава Закарпатської області сталася бійка між співробітником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та випадковим перехожим. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

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Співробітник ТЦК стояв на вулиці, коли до нього наблизилися два чоловіки. Один з них, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чи то вибив сигарету, чи то показав нецензурний жест військовому. Це стало приводом для конфлікту, який переріс у бійку.

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«Бійка закінчилася без травм, але «сміливий» перехожий міг отримати повістку», – зауважує журналіст.

Раніше на Закарпатті працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) навідалися до оздоровчого комплексу «Термальні води Косино».

Нагадаємо, що вчора працівники ТЦК навідались до спортзалу в Києві.

До слова, у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.