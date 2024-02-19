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Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації
Депутат вважає, що бізнес має сам визначати, хто з працівників для нього важливий, щоб продовжувати працювати
фото з відкритих джерел

Депутат Наталуха: «Вочевидь коли мобілізація буде справою колективу, а не держави, то тут відкривається набагато більше простору для діалогу»

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха переконаний, що вирішення питання бронювання від мобілізації колективом і власниками підприємств «відкриє більше простору для діалогу». Про це народний депутат розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Вочевидь коли це буде справа колективу, а не держави, то тут відкривається набагато більше простору для діалогу. Тому що до держави і так є питання щодо довіри. Я в своєму житті працював у шести-семи колективах, і мені здається, що вирішення навіть найскладніших питань усередині може зайняти тиждень-два, місяць», – зазначив Наталуха.

Депутат наголосив, що «не завжди позитивно», коли до людини приходять і кажуть, як все відбуватиметься «в імперативному порядку». Він також висловив переконання, що українцям треба вирішити, «що нам більше підходить».

«Якщо ми згодні на умовну лотерею, бо не дозріли до кінця, щоб брати на себе цю відповідальність, а залишаємо державі право, кого призивати, а кого – ні, то, мабуть, немає сенсу навіть намагатися щось інше прийняти», – вважає нардеп.

Дмитро Наталуха зазначив, що, якщо така модель не влаштовує, то бізнес «має сам визначитися, хто для нього важливий, щоб продовжувати працювати хоча би в період найближчого року».

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.

Один з законопроєктів щодо бронювання розробляється за участі голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи. Його суть полягає у бронюванні підприємствами з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків персоналу за фіксовану щомісячну суму (попередньо – 20 тис. грн.). Це стосуватиметься всіх підприємств, але є й обмеження – забронювати можна буде не більше 50% працівників і не більше, ніж на рік кожного.

Альтернативна модель бронювання розробляється в Офісі президента заступником його голови Ростиславом Шурмою. Вона передбачає бронь для працівників, які просто платять податки з зарплати, розмір якої – від 30-35 тис. грн на місяць.

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Теги: депутат бізнес мобілізація ТЦК законопроєкт

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