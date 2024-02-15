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Росія готує наступ на Молдову? Аналітики ISW вказали на небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія готує наступ на Молдову? Аналітики ISW вказали на небезпеку
Раніше очільник Генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що наступною ціллю Росії може стати Молдова, якщо не вжити заходів та ігнорувати напругу на Західних Балканах
фото з відкритих джерел

Терміни ймовірної ​​російської гібридної операції в Молдові невідомі

Кремль активно здійснює інформаційні операції проти Молдови, що нагадують тактики, використані перед вторгненнями до України у 2014 і 2022 роках. Це викликає побоювання щодо можливої майбутньої російської ескалації стосовно Молдови. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув неправдиві звинувачення на адресу Сполучених Штатів і Європейського союзу, стверджуючи, що вони контролюють уряд Молдови й перешкоджають переговорному процесу щодо придністровського конфлікту у форматі «5+2».

Подібні наративи, що розвиваються російськими офіційними особами та провоєнними блогерами, створюють інформаційні умови для виправдання можливої російської інтервенції.

«Кремль також звинуватив США в організації протестів, що спалахнули після виходу Януковича з Угоди про асоціацію з ЄС 2013 року, і заявив, що нібито «переворот», який відбувся після цього і був підтриманий США, змусив Росію вдертися до Криму та почати військові дії на Донбасі 2014 року, щоб захистити тих, хто «виступав проти перевороту», і російських «співвітчизників за кордоном», – йдеться у звіті.

Аналітики попереджають, що Кремль також використовує ідею захисту «співвітчизників за кордоном» щодо Придністров'я, щоб виправдати своє вторгнення до Молдови, подібно до того, як це було з Кримом і Донбасом. Російські дії в Придністров'ї, зокрема проведення військових навчань, викликають побоювання щодо можливої дестабілізації регіону.

Нагадаємо, Росія готує наступ на Молдову. Реалізація сценарію залежить від розвитку війни в Україні. Про це заявив директор Служби розвідки та безпеки Александр Мустяца. Також він заявив, що наразі питання не в тому, чи Росія розпочне новий наступ на Молдову, а в тому, «коли це відбудеться».

Також Санду заявила, що придністровський конфлікт у Молдові близький до вирішення. За словами Санду, основною проблемою залишається присутність російських військ у сепаратистському регіоні.

«Ми бачимо, як «кремлівські слуги» тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет», – сказала Санду.

Президентка Молдови висловила впевненість, що у Придністровському регіоні люди «хочуть миру».

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Теги: росія нейтралітет дезінформація переворот військові Сергій Лавров зброя вибори міністр конфлікт

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