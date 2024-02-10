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Санду заявила, що придністровський конфлікт у Молдові близький до вирішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Санду заявила, що придністровський конфлікт у Молдові близький до вирішення
Мая Санду зауважила, що проблеми із сепаратистським регіоном вирішуватимуться поступово і без зайвого розголосу
фото з відкритих джерел

Основною проблемою залишається присутність російських військ у сепаратистському регіоні

Упродовж наступних кількох років з'явиться «геополітична можливість» для вирішення конфлікту у Придністровському регіоні. Про це президентка Молдови Мая Санду заявила в ефірі телеканалу Moldova 1, передає видання Point.

За словами Санду, основною проблемою залишається присутність російських військ у сепаратистському регіоні.

«Ми бачимо, як «кремлівські слуги» тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет», – сказала Санду.

Президентка Молдови висловила впевненість, що у Придністровському регіоні люди «хочуть миру».

«Ми вже бачили, як на початку війни (тобто повномасштабного вторгнення РФ в Україну, – ред.) молоді люди з лівого берега перебиралися на правий, боячись, що їх відправлять воювати проти України (у складі російської армії, – ред)», – сказала вона.

При цьому Мая Санду зауважила, що проблеми із сепаратистським регіоном вирішуватимуться поступово і без зайвого розголосу.

«Для нас як і раніше основною метою залишається підтримка миру та стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого галасу», – сказала президентка Молдови.

Нагадаємо, Євросоюз розпочав процедуру скринінгу законодавства Молдови. Це обов’язковий процес під час входження країни-кандидата до ЄС. Про це повідомила віцепрем'єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимов, яка перебуває у Брюсселі з робочим візитом.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає Молдову на шляху до Євросоюзу

До слова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 30 росіян, серед яких й мільйонери, хотіли незаконно отримати громадянство Молдови.

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Теги: міністр Молдова Віктор Орбан громадянство нейтралітет конфлікт

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