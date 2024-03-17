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Керівник Театру Франка шокував цифрою: скільки має коштувати квиток на виставу?

Олександр Мінін
glavcom.ua
Керівник Театру Франка шокував цифрою: скільки має коштувати квиток на виставу?
«Люди хочуть спілкуватися, набридло сидіти в бомбосховищах. В театрі – живе спілкування. На сцені – живі актори. Сприйняття колективне того, що відбувається на сцені, є унікальним»
фото: Укрінформ

Гендиректор Національного театру: собівартість одного візиту глядача до театру – 4-7 тис. грн

Квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4500 грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. Завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонти. Про це розповів художній керівник театру імені Івана Франка Михайло Захаревич в інтерв'ю «Укрінформ». 

«Ефективна модель господарювання – це досить економно витрачати ресурси і розвиватися. Нам не виділяють кошти на розвиток театру, на ремонти, на постановки – жодної копійки… А собівартість відвідування театру –  4500 грн з копійками, ми розрахунки робили. Це середня вартість, але є нижча ціна і є вища ціна, тому 4500 – це не об’єктивна ціна, об’єктивна ціна може бути 7000. Держава зробила так, що кошти, які вона виділяє, спрямовані в прибуткову частину театру. От одна частина йде від глядачів, а друга частина – від держави, і вони становлять прибуток театру», – розповів Михайло Захаревич. 

Художній керівник театру імені Івана Франка нагадав про благодійний показ «Конотопської відьми»,  вартість квитків на який сягла до 5 тис. грн. Їх розкупили за пару днів. «Ну, я вам скажу так: ніколи в моєму житті ми не продавали квитки по 5 тисяч гривень. От зіграли виставу – благодійну виставу, ми кошти відправимо на придбання озброєння. По 5 тисяч квиток – і повний зал, геть повний, забитий. Це свідчить про те, що продукція наша, так би мовити, має певну ціну», – підкреслив він. 

Нагадаємо, завдяки другому благодійному показу вистави «Конотопська відьма» Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка вдалося зібрати понад 2,3 млн грн. У театрі зазначили, що всі зібрані кошти, як і обіцяли, будуть передані на користь наших захисників і захисниць

Прем’єра «Конотопської відьми» режисера Івана Уривського відбулась навесні 2023 року. Квитки на кожен наступний показ розкуповуються на сайті театру за 30 хвилин. Популярний проєкт і онлайн: відео з хештегом «конотопська відьма» зібрали 32,1 млн переглядів у TikTok, а в Instagram з цим хештегом опубліковано понад 1000 дописів. У коментарях люди жаліються, що придбати квитки неможливо.

Нагадаємо, український гурт «МУР» випустив історичний мюзикл «Ти (Романтика)», присвячений культурним діячам Розстріляного відродження.

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Теги: Театр Франка вистава Іван Франко театр культура зарплата

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