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Київщину атакували дрони: з'явилися фото наслідків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Київщину атакували дрони: з'явилися фото наслідків
Будинок горить через падіння уламків
фото: Київська обласна військова адміністрація

Внаслідок атаки окупантів є руйнування у двох районах Київщини

У ніч на 23 червня Київщина опинилася під масованою атакою ворожих БпЛА.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок атаки російської окупаційної армії є руйнування у двох районах Київської області:

  • В Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджено;
  • У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

Київська ОВА пообіцяла надати пізніше більше деталей стосовно атаки.

Київщину атакували дрони: з'явилися фото наслідків фото 1
фото: Київська обласна військова адміністрація
Київщину атакували дрони: з'явилися фото наслідків фото 2
фото: Київська обласна військова адміністрація
Київщину атакували дрони: з'явилися фото наслідків фото 3
фото: Київська обласна військова адміністрація

Раніше ми писали, що у ніч на 22 червня терористичні війська Росії атакували Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вбили 17-річного хлопця та поранили трьох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За інформацією Філашкіна, у Слов’янську через удари росіян загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Крім того, російська окупаційна армія вдарила по багатоповерховому будинку у Краматорську у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Краматорську міську раду.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Теги: пожежа Київщина

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