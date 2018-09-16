У Дніпрі влаштували перестрілку: постраждали три людини



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Фото: Олександр Калінчук У Дніпрі внаслідок перестрілки в кафе постраждали три людини

Конфлікт стався в кафе між двома нетверезими компаніями

Внаслідок перестрілки біля кафе в Дніпрі, яка сталася сьогодні близько 16:00 на вул. Калиновій, 4а, біля кафе «Гавар», постраждали 3 людини.

Про це повідомляє «Інформатор», посилаючись на дані патрульної поліції.

За інформацією поліції все почалося з конфлікту між двома компаніями, учасники яких перебували в нетверезому стані. Один з чоловіків дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. В інциденті постраждали троє людей, їх госпіталізували з різними травмами.

Як повідомляє очевидець подій, загалом було 9 пострілів.

«Близько 16:00 прозвучали шість пострілів з кафе «Гавар». Звідти вибігли двоє чоловіків не слов'янської зовнішності. Вони кинулися в різні боки, що у одного була прострелена рука. Я подзвонила в поліцію і повідомила про подію. Потім пролунало ще три постріли. Було видно, що всередині була бійка. Через кілька хвилин приїхала поліція, яка оточила місце події. Потім приїхали швидка та слідчо-оперативна група», - розповіла вона.