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У Донецьку загинув американець, який із 2014 року воював на боці РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Донецьку загинув американець, який із 2014 року воював на боці РФ
Рассел Бентлі
фото: Astra

Російські танкісти затримали Рассела Бентлі, коли той фіксував наслідки удару по військовій частині

У тимчасово окупованому Донецьку загинув американець Рассел Бентлі з позивним Техас, який із 2014 року воював на боці окупантів та був воєнним кореспондентом пропагандистського інформагентства Sputnik. Про це повідомила пропагандистка, головна редакторка російського телеканалу RT Маргарита Симоньян.

Обставини смерті 64-річного Рассела Бентлі не розкриваються. Однак його дружина Людмила 15 квітня заявила, що Бентлі «жорстко затримали» російські окупанти з 5-ї танкової бригади. Жінка стверджує, що це сталося 8 квітня в Петровському районі Донецька.

За даними російського Telegram-каналу Astra, Бентлі зник піcля того, як знімав наслідки українського удару по військовій частині на Автобазівській вулиці. Люди в камуфляжі, ймовірно, прийняли його за шпигуна і відвезли до військових дізнавачів.

Заступник начальника Головного управління Росгвардії «ДНР», командувач спецпризначенням швидкого реагування та ОМОН «ДНР» і колишній «міністр» безпеки «ДНР» Олександр Ходаковський закликав розслідувати повідомлення про викрадення і вбивство Бентлі і пообіцяв «показове покарання» для злочинців квітня.

Видалений допис Олександра Ходаковського
Видалений допис Олександра Ходаковського
скриншот із соцмереж


 
Однак пізніше Ходаковський видалив допис, ймовірно, через тиск із боку російських офіційних осіб.

Рассел Бентлі – уродженець Техасу. У 2014 році він приєднався до збройних формувань так званої «ДНР», перебував у батальйоні «Схід» до 2017 року, працював у Sputnik. У Донецьку Бентлі одружився з місцевою дівчиною, мав російське громадянство.

Нагадаємо, що нещодавно біля Кремінної Луганської області був ліквідований пресофіцер Міністерства оборони Росії Євгеній Половодов, який супроводжував пропагандистів медіахолдингу РФ ВГТРК. 

Теги: війна США смерть Донецьк

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